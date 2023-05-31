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Токаев принял председателя Союза писателей

Токаев принял председателя Союза писателей Фото: akorda.kz
31 мая глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Союза писателей Мереке Кулкеновым. В ходе встречи была обсуждена роль литераторов в укреплении национального единства и формировании общих ценностей в стране, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, глава государства отметил, что Союз писателей Казахстана – это духовный центр притяжения нашей национальной интеллигенции. Невозможно не отметить огромную заслугу литераторов в сохранении преемственности традиций и укреплении единства народа.

При этом, как подчеркнул президент, мир меняется на глазах, меняются требования читателей и ценности общества. Поэтому задача, которая стоит сегодня перед литературным сообществом, – соответствовать духу нового времени.

Президент акцентировал внимание, что Союзу писателей нужно с учетом спроса читательской аудитории создавать по-настоящему интересные произведения. Отдельного внимания заслуживает творчество молодых авторов. По его словам, государство будет всячески поддерживать писателей.

Также отмечено, что Мереке Кулкенов рассказал главе государства об актуальных проблемах, озвученных в ходе недавнего съезда писателей, и планах на предстоящий период.

В частности, он высказал предложение включить в закон "О культуре" отдельные нормы, которые будут способствовать изданию и более широкой популяризации произведений отечественных писателей.

В заключении председатель Союза писателей также выразил благодарность за всестороннюю поддержку, оказываемую государством творческим людям.

31 мая Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы. Президент уже успел посетить Центр по изучению материалов политических репрессий ХХ века.

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