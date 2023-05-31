В Казахстане сократилась смертность
Самые высокие уровни смертности наблюдались в Северо-Казахстанской (11,63 на 1000 человек), Восточно-Казахстанской (11,58 на 1000 человек) и Костанайской областях (10,65 на 1000 человек), что связано с возрастной структурой населения этих областей.
Основными причинами смерти в 2022 году были болезни системы кровообращения – 22,7%, новообразования – 10,4%, болезни органов дыхания – 9,8%, несчастные случаи, отравления и травмы – 8,4% и болезни органов пищеварения – 8%.
Младенческая смертность также сократилась. Так, число умерших младенцев до одного года составило 3154, коэффициент младенческой смертности составил 7,68 на 1000 рожденных живыми. В 2021 году умерли 3732 ребенка до года, коэффициент составил 8,44.