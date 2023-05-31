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Законодательство РК

Показал "вездеход" и уехал: в МВД действия водителя в Алматы назвали законными

Казахстан МВД ПДД Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах Мажилиса 31 мая прокомментировал ситуацию в Алматы, когда водитель нарушил ПДД, но после того, как показал документ с полицейским гербом, его отпустили, сообщает Zakon.kz.

Марат Кожаев назвал это законным.

"Я, наверное, не открою большого секрета, но есть специальные машины специальных наших служб, которые пользуются такими документами при исполнении служебных задач. Это законно".Марат Кожаев

В социальных сетях появилось видео, как водитель авто в Алматы с ребенком на переднем сиденье выехал два раза на встречную полосу. Однако полицейские, увидев "корочку", отпустили его.


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