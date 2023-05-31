Показал "вездеход" и уехал: в МВД действия водителя в Алматы назвали законными

Фото: Zakon.kz

Заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах Мажилиса 31 мая прокомментировал ситуацию в Алматы, когда водитель нарушил ПДД, но после того, как показал документ с полицейским гербом, его отпустили, сообщает Zakon.kz.

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