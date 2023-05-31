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Курс доллара продолжил рост на торгах 31 мая

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,13 тенге, поднявшись еще на 1,01 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также поднялся и составил 63,06 тенге (+0,25).

Курс евро установлен Нацбанком в 479,18 тенге, рубля – 5,53 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446-449 тенге, евро – по 478-483,5 тенге, российские рубли – по 5,4-5,55 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 31 мая.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,14%, до 73,61 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль стали дешевле на 0,01%, до 69,45 долларов за баррель.

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