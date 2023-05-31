Курс доллара продолжил рост на торгах 31 мая
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,13 тенге, поднявшись еще на 1,01 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня также поднялся и составил 63,06 тенге (+0,25).
Курс евро установлен Нацбанком в 479,18 тенге, рубля – 5,53 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446-449 тенге, евро – по 478-483,5 тенге, российские рубли – по 5,4-5,55 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 31 мая.
Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,14%, до 73,61 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль стали дешевле на 0,01%, до 69,45 долларов за баррель.
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