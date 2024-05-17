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Курс доллара продолжил рост на торгах 17 мая

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 15:46 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 443,44 тенге, поднявшись еще на 1,42 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос и составил 61,31 тенге (+0,17).

Нацбанк установил курс евро в 480 тенге, рубля – 4,86 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,7-446,3 тенге, евро – по 480,5-484,5 тенге, российские рубли – по 4,85-4,95 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 17 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,34%, до 83,55 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 0,19%, до 79,38 доллара за баррель.

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