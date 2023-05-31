Потомки жертв политических репрессий принесли цветы к памятникам Бокейханова и Ауэзова в Семее

В День памяти жертв политических репрессий в Семее почтили память деятелей партии "Алаш", а также жертв политических репрессий и голода 1920-1930-х годов.

В церемонии приняли участие потомки деятелей партии "Алаш", а также заместитель акима Абайской области Шалкар Байбеков, аким города Семей Нурбол Нурсагатов, общественность и молодежь, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Памятник Алихана Бокейханова, лидера движения "Алаш", стал местом притяжения многих семейчан в эти скорбные дни, когда казахстанцы вспоминают жертв политических репрессий, среди которых одними из первых пали именно члены этой партии.

Фото: Zakon.kz

В те годы были расстреляны Турар Рыскулов, Алихан Бокейханов, Беимбет Майлин, Магжан Жумабаев, Ахмет Байтурсынов, Абдулла Розыбакиев, Магази Масанчи, Ильяс Жансугуров, Сакен Сейфуллин, Санжар Асфендияров, Халел Досмуханбетов, Жаханша Досмуханбетов и многие другие.

В Казахстане, по данным статистики, с 1921 по 1954 год осудили около 100 тыс. человек, при этом более 20 тыс. человек были приговорены к высшей мере наказания. Казахскому народу период массовых репрессий обошелся очень дорого.

Среди тех, кто пришел сегодня к памятнику Алихана Бокейханова, Сара Каирбекова – внучка одного из лидеров партии "Алаш" в Семипалатинске Раимжана Марсекова. Он был одним из первых профессиональных казахских юристов и адвокатов, видным государственным и политическим деятелем, публицистом и журналистом.

Фото: Zakon.kz

Еще в 1902 году он окончил Санкт-Петербургский университет и стал дипломированным адвокатом. В годы учебы он был одним из участников знаменитой студенческой забастовки 1899 года, за что был исключен из университета, но через несколько лет сумел восстановиться и получить диплом.

Вернувшись на родину, он служил помощником присяжного поверенного в окружном суде Семипалатинска, потом был следователем в Тобольском окружном суде, работал в Омской адвокатуре. Все эти годы Раимжан Марсеков являлся активным членом Семипалатинского отдела Западно-Сибирского отдела Русского географического общества.

Но в 1912 году он вернулся в Семипалатинск, где занялся адвокатской деятельностью, пятью годами позже вступил в партию "Алаш". От партии он избрался председателем Семипалатинского областного комитета казахов и членом областного исполкома Временного правительства. Раимжан Марсеков участвовал в организации Семипалатинского областного съезда казахов, на котором был избран делегатом от партии "Алаш" на Всероссийское учредительное собрание.

В годы гражданской войны именно Марсеков занимался созданием национальных полков в Семиречье для организации отпора большевикам. Но после Алаш Орды он работал инспектором в информационно-организаторском отделе Семипалатинского губернского исполкома. В 1922 году эмигрировал в Китай, где его следы затерялись.

И хоть сам Раимжан Марсеков избежал репрессий, его дети почувствовали тяжелую длань террора во всей ее полноте.

Фото: Zakon.kz

"Я родилась в 1935 году, а в 1937 году отца и его младшего брата арестовали. Жены родственников тоже были сосланы на Колыму, где в течение десяти лет работали врачами", – вспоминает Сара Каирбекова.

По ее словам, мама, оставшись одна с шестью детьми на руках, уехала в село Ново-Покровка Бородулихинского района Семипалатинской области, чтобы спрятаться подальше от всевидящего ока НКВД. Там она спрятала диплом врача и стала жить как обычная колхозница. Вырастила всех детей, дав им высшее образование.

У памятника "Ұстаз бен шәкірт" ("Учитель и ученик"), посвященному Мухтару Ауэзову и его ученику Каюму Мухамедханову, также собралась интеллигенция Семея.

Фото: Zakon.kz

Президент ОФ "Центр семьи" Жанна Жибраева тоже пришла сюда с букетом цветов. Для нее 31 мая – еще и личный день памяти и скорби: в результате репрессий пострадал и ее дед, член западного крыла партии "Алаш" в Уральске, один из первых казахских врачей Даулетше Кусепгалиев. Он принадлежал к кружку медиков-алашординсцев, оставивших глубокую память о себе среди жителей Уральска.

Фото: Zakon.kz

"Дед был наставником Асфендьярова, дружил семьями с Мыржакыпом Дулатовым. Бесплатно лечил больных, даже самых бедных. Кстати, в Уральске до сих пор сохранилась его усадьба, где он жил и принимал больных", – рассказывает Жанна Жибраева.

Окончив в 1900 году Императорскую военно-медицинскую академию, он работал медиком в различных военных округах. В 1912 году вместе с врачом эпидемиологом Г.И. Кольцовым открыл лабораторию по выявлению и лечению инфекционных болезней в условиях казахской степи.

В 1917 году на Первом Казахском Уральском съезде был членом Уральского комитета партии "Алаш", в декабре 1917 года принял участие в работе II Всеказахского съезда. В 1918-1919 годах был членом совета Ойылского улаята правительства Алашорда. В марте-июле 1920 года был руководителем санитарно-эпидемиологической службы здравоохранения Казревкома.

В 1934-1940 годах работал главным врачом в Каскеленской районной больнице Алматинской области, Келесской районной больницы Южно-Казахстанской области, Абайской районной больницы Семипалатинской области.

За этими краткими сведения биографии скрывается большая, напряженная работа врача.

После освобождения из лагеря Даулетше Кусепгалиев переехал в Семипалатинскую область. Туда же вслед за отцом переехал и его старший сын, тоже врач. Так семья Кусепгалиевых оказалась на востоке Казахстана.





Фото: Zakon.kz

Отметим, что имя Даулетше Кусепгалиева было реабилитировано совсем недавно. После того, как по указу президента Казахстана от 24 ноября 2020 года была создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Ее главной задачей стало восстановление исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политических репрессий советского периода.