Искать незаконно приобретенные активы депутат советует на Тенгизе

Мажилисмен Абзал Куспан в своем депутатском запросе отметил, что иностранные компании на Тенгизе забирают себе всю прибыль, оставляя казахстанские компании ни с чем, сообщает Zakon.kz.

Депутат напомнил, что работа по возврату незаконно приобретенных активов должна привлечь к ответственности коррупционеров, которые "в течение 30 лет разграбили государственную казну, похитили будущее нашего народа", возвратить государству выведенное за рубеж имущество.

Абзал Куспан отметил, что Атырауская область занимает первое место среди регионов-доноров, которые вносят наибольший вклад в бюджет Казахстана. А среди компаний с иностранной долей наиболее крупным налогоплательщиком признан "Тенгизшевройл".

Недавно компания отметила 30-летие своей деятельности на казахстанском рынке. За это время, по данным депутата, она вложила в казахстанскую казну 176 млрд долларов.

"То есть если мы будем искать сокровища Казахстана, находящиеся за границей, мы должны сосредоточить свое основное внимание на этом регионе и одном из пяти крупнейших нефтяных месторождений мира – Тенгизском заливе. К сожалению, уже 30 лет такие крупные компании-гиганты окружены казахстанскими и иностранными компаниями разного уровня, чья репутация сомнительна. По некоторым данным, количество таких компаний исчисляется тысячами. Их задача состоит не в оказании услуг и работе, а в том, чтобы брать крупные заказы от компаний-гигантов, таких как ТШО, небольшую часть раздавать казахстанским компаниям, а оставшуюся большую часть нелегально вывозить за границу. В мире такие компании называются промежуточными, то есть фирмами-прокладками". Абзал Куспан

Депутат с сожалением отметил, что за 30 лет темные схемы вывода денег из страны "все еще продолжают работать в этой компании".

"У меня на руках сейчас материалы, относящиеся к подрядной компании ТОО "Сенимди курылыс". Несмотря на то, что данное ТОО имеет казахское название, оно является иностранным, то есть учредителями являются иностранцы. Хотя подрядные услуги оно выполняет само, основную работу поручает казахстанским подрядчикам. За посредническую деятельность в обеих средах большую часть доходов получает себе". Абзал Куспан

В результате, по словам мажилисмена, простые казахстанские сервисные компании обанкротились, тысячи казахстанских рабочих потеряли работу и доход. Абзал Куспан отмечает, что схема вывода денег очень проста.

"ТШО выделяет средства по определенному проекту и передает ее таким компаниям, как "Сенимди курылыс". Заключается договор, по которому засчитываются затраты, такие как количество работников, их проживание, питание и многое другое. Предусматривается оплата труда – 15 долларов за час работы каждому. Что делает подрядная компания? Она полностью передает другой субподрядной организации, рассчитывает по 5 долларов на каждого работника, создание условий для проживания и питания – все это ложится на казахстанские компании. Таким образом, подрядчик зарабатывает деньги из воздуха, только удерживая 10 долларов с зарплаты". Абзал Куспан

По его подсчетам, иностранные компании получают около 2400 долларов в месяц только с одного работника. При этом к проектам привлекаются тысячи людей. Депутат задался вопросом: почему казахстанские компании соглашаются работать в таких условиях?

"Потому что такой гигант, как ТШО, составляет специальный список удобных для них казахстанских компаний, но если казахстанская компания предпринимает какие-либо действия против политики таких компаний, как ТШО или "Сеним курылыс", которые они устанавливают, то она попадает в черный список и лишается возможности работать в будущем. Глава государства передал в органы прокуратуры проверку законности незаконной концентрации средств в одних руках представителями олигополии. С тех прошло больше года". Абзал Куспан

Депутатами Парламента инициирован проект закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Цель принятия документа – возврат незаконно приобретенных активов государству и (или) вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.