Сколько казахстанских священнослужителей пострадали от репрессий и гонений

В День памяти жертв политических репрессий принято вспоминать государственных деятелей и интеллигентов, но не меньше пострадало и духовенство, сообщает Zakon.kz.

Более того, среди жертв политических репрессий значительную часть занимают именно священнослужители и простые верующие. Многие из них уже реабилитированы, но работа ведется по сей день. Это связано с тем, что доступ к соответствующим архивам был закрыт, и многие фонды оставались засекреченными.

Фото: mitropolia.kz

Установление советской власти в 1917 году привело к началу масштабной атеистической кампании, продолжавшейся семь десятилетий. Эта кампания сопровождалась уничтожением храмов, преследованием духовенства, конфискацией имущества церкви. В 1920-1930-е годы многие священники были расстреляны либо приговорены к длительным срокам заключения.

Репрессиям подвергались представители всех религий, поскольку советское государство проводило политику государственного атеизма, направленную на вытеснение религии из общественной сферы, а также из сознания людей, из их системы ценностей.

Фото: mitropolia.kz

Политические репрессии в Казахстане носили широкомасштабный, системный характер с начала реализации программы "Малый октябрь". В этот период конфисковывались здания мечетей, храмов и синагог; преследовались и физически уничтожались, лишались свободы священнослужители; религиозные общины лишались государственной регистрации, закрывались религиозные заведения и религиозные издания, действовал фактический запрет на активную религиозную деятельность вне мечетей, церквей, синагог и иных религиозных зданий. По некоторым данным, в Казахстане в период 1928-1933 годы было закрыто 198 мечетей и церквей.

Фото: mitropolia.kz

Фото: mitropolia.kz

По данным Алматинской епархии, на территории Казахстана и Центральной Азии было установлено 5379 репрессированных православных священников. Большая часть – около 4000 – были либо из Казахстана, либо сосланы сюда. Имеются факты, когда служителей веры сжигали заживо, рубили шашками, закалывали штыками и подвергали иным издевательствам.



До 1929 года арестованы и отправлены на каторгу 2469 ишанов. А за 1931-1932 годы в республике арестованы и привлечены к уголовной ответственности 19 800 служителей веры. В 1940 году в Карлаге в заключении находились 355 ишанов. Вместе с ними подвергались репрессиям члены их семьей, рядовые служители мечетей.

Много сведений о жертвах политических репрессий – представителях традиционного духовенства – уничтожены или утеряны, некоторые до сих пор засекречены и еще не изучены. Религиозные деятели осуждались не только за защиту религиозных ценностей, но и по другим составам преступлений. По этим и другим причинам полных данных, объективно характеризующих масштабы репрессий против казахстанского духовенства, до сих пор нет. На сегодня вопросами полной реабилитации жертв политических репрессий занимается специальная государственная комиссия вместе с научными учреждениями и религиозными деятелями.

Фото: mitropolia.kz

Фото: mitropolia.kz

Фото: mitropolia.kz

Кроме того, Казахстан был местом ссылки и расстрела для тысяч православных священников со всего Советского Союза. Местом последнего упокоения для многих из них стала Лисья балка близ Шымкента – место, сегодня известное всему миру. В 1937-1938 годах органами НКВД здесь проводились массовые расстрелы осужденных по политическим статьям.



Хоронили расстрелянных здесь же. В списках расстрелянных в Лисьей балке сотни фамилий. Из них шестьдесят с лишним человек – священники и служители Православной Церкви. После распада СССР на этом месте был сооружен мемориальный комплекс "Касирет" (каз. "Қасірет" – "Скорбь"), который в 2019 году осветил глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Могилёв).

Фото: mitropolia.kz

"Наш священный долг – беречь и передавать следующим поколениям память о подвигах новомучеников и исповедниках, прославлять их мужество и стойкость, вдохновляться твердостью их веры, свидетельствовать о том, что они – слава и красота Православной Церкви. Сооружение мемориального знака на этом месте, откуда взошли на небо тысячи и тысячи архипастырей и священников, монашествующих и мирян, станет частью этой священной миссии", – сказал тогда митрополит.

Во времена гонений на религию служение стало настоящим подвигом. И репрессированные верующие погибали за свою веру, не желая отступать от нее, хотя именно этого требовала от них новая советская власть. Но стойкость и мужество людей отразились в каждой истории.

Наталья Бойко