Минтруда обновило правила включения в региональную квоту кандасов и переселенцев

Министерство труда и социальной защиты населения разработало новые Правила включения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, сообщает Zakon.kz.

Для получения государственной услуги "Включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев" этнические казахи, самостоятельно въехавшие на территорию Казахстана, получившие статус кандаса, подают заявление в местные исполнительные органы областей, городов Астана, Алматы и Шымкента, в Государственную корпорацию или через ПЭП о включении в региональную квоту приема кандасов с приложением необходимых документов.

Для включения в региональную квоту приема кандасов необходимо представить:

документ, удостоверяющий личность, (для идентификации) и членов его семьи (при наличии), в том числе из сервиса цифровых документов;

копию свидетельства о браке или расторжении брака (при наличии);

копии документов, подтверждающих образование, квалификацию и опыт работы по определенной специальности (при наличии), либо трудовой книжки (при наличии) или справка с места работы.

Государственная корпорация получает сведения, подтверждающие регистрацию по постоянному месту жительства и наличие у кандаса и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности в населенном пункте прибытия из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".



После чего госкорпорация в течение одного рабочего дня со дня поступления заявлений и документов заявителя направляет их услугодателю.

Канцелярия услугодателя осуществляет прием и регистрацию документов в день их поступления.

В случае представления услугополучателем неполного пакета документов, а также документов с истекшим сроком действия сотрудник канцелярии услугодателя отказывает в приеме заявления и выдает расписку об отказе.



При приеме документов через Государственную корпорацию услугополучателю выдается расписка о приеме соответствующих документов.



Местные исполнитлеьные органы формируют список этнических казахов, ходатайствующих о включении в региональную квоту приема кандасов, и не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявлений направляет на рассмотрение Комиссии для принятия решения о включении в региональную квоту приема кандасов либо об отказе.



При обращении услугополучателя через ПЭП данные из заявления автоматически передаются в АИС "Қандас".



Основанием для отказа во включении в региональную квоту приема кандасов, этнических казахов и членов их семей, самостоятельно въехавших на территорию РК и получивших статус кандаса, являются:



установление недостоверности данных (сведений), содержащихся в представленных документах;

отсутствие региональной квоты приема кандасов в территориально-административной единице, указанной в заявлении этнического казаха.

По выбору услугополучателя государственная услуга "Включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев" после получения государственной услуги "Присвоение или продление статуса кандаса" оказывается по принципу "одного заявления" в совокупности с государственными услугами "Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в Республике Казахстан", а также "Регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан".

На присвоение или продление статуса кандаса отводится четыре рабочих дня. На включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев – 14 рабочих дней. Выдача разрешения иностранцам и лицам без гражданства на постоянное жительство в РК – 45 календарных дней.

На регистрацию приема, восстановления и выхода из гражданства РК отводится 45 календарных дней.

День приема документов не входит в срок оказания государственной услуги.

Порядок включения этнических казахов, самостоятельно въехавших на территорию Республики Казахстан, в региональную квоту приема кандасов.

Этнические казахи, проживающие за пределами Казахстана, подают заявление о включении в региональную квоту приема кандасов с указанием предполагаемого региона проживания в загранучреждения РК с приложением документов, необходимых для оказания госуслуги.

В свою очередь загранучреждения РК направляют заявления этнических казахов, проживающих за пределами республики, с прилагаемыми документами в уполномоченный орган по вопросам миграции населения.

А уполномоченный орган по вопросам миграции населения направляет заявление с прилагаемыми документами в местный исполнительный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения.

Местный исполнительный орган не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявлений направляет на рассмотрение Комиссии для принятия решения о согласии на включение в региональную квоту приема кандасов либо об отказе.

Комиссия в течение семи рабочих дней со дня получения заявлений и документов этнических казахов принимает решение о согласии на включение в региональную квоту приема кандасов либо об отказе с мотивированным обоснованием причин отказа.

Основанием для отказа этническим казахам на включение в региональную квоту приема кандасов до въезда на территорию РК является:

установление недостоверности данных (сведений), содержащихся в представленных документах;

отсутствие региональной квоты приема кандасов в территориально-административной единице, указанной в заявлении этнического казаха.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 июня.

При этом утрачивают силу прежние документы, устанавливающие квоту и правила приема кандасов и переселенцев.