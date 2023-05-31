Назначен новый глава аэропорта Астаны

Фото: Facebook/cok.mangystau

Сменился глава аэропорта Астаны. Новым председателем правления воздушной гавани столицы стал Ергазы Жолдасов, который ранее занимал должность замглавы по производственной части, сообщает Zakon.kz.

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