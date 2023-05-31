Назначен новый глава аэропорта Астаны
Фото: Facebook/cok.mangystau
Сменился глава аэропорта Астаны. Новым председателем правления воздушной гавани столицы стал Ергазы Жолдасов, который ранее занимал должность замглавы по производственной части, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в Комитете гражданской авиации МИИР РК:
"Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития от 31 мая 2023 года на должность председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" назначен Ергазы Жолдасов".
С 30 сентября 2022 года должность председателя правления аэропорта Астаны занимал Даулет Хамзин.
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