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Сменился глава аэропорта Астаны

Сменился глава аэропорта Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 16:09 Фото: пресс-служба КГА РК
Назначен новый председатель правления аэропорта Астаны. Им стал Юсуф Альджавдер, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Комитета гражданской авиации (КГА) за 2 апреля 2024 года:

"Председателем правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" по согласованию с аппаратом правительства Казахстана назначен Юсуф Рашед Мохаммед Альджавдер. От ранее занимаемой должности освобожден Жолдасов Ергазы Абирович".

Отмечено, что Альджавдер имеет более 25 лет опыта работы в авиационной отрасли.

Работал на различных должностях, в том числе на руководящих постах в авиакомпаниях Emirates, British Airways, в международных аэропортах Дубай и Абу-Даби.

В КГА напомнили, что в ноябре 2023 года аэропорт Астаны передан в доверительное управление компании Terminals Holding (ОАЭ).

Группа компаний Terminals Holding – авиационное предприятие, обслуживающее клиентов на рынках Азии и Африки, а также связанное с портовой и промышленной компанией Abu Dhabi Ports.

С 1 мая 2024 года инвестор за счет частных инвестиций планирует приступить к капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы, которая не проходила модернизацию более 20 лет.

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