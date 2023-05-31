Полковник ДЧС Атырауской области знает секрет крепкой семьи

Замначальника ДЧС Атырауской области полковник Аскат Ержанов занимается ответственным делом, он спасает жизни людей. Коллеги отмечают, Аскат Амангельдиевич – строгий и вместе с тем добродушный человек, а его уверенность исходит из опыта и знания своего дела, сообщает Zakon.kz.

А вот его близкие представляют собой надежный тыл. С женой Динарой у Аската Ержанова дружная семья, они воспитывают троих детей, понимание и поддержка родных в такой ответственной и нелегкой работе очень важны.

"Особо благодарен своим родителям за воспитание, которое они мне дали. Пример папы и мамы, как они с любовью и заботой растили нас с братом, стал для меня показательным". Аскат Ержанов

В любви и заботе воспитывают 14-летнюю дочь Адинай, девятилетнего сына Алимхана и трехлетнюю дочку Аймиру. В семье добрая аура, теплая обстановка. Сам полковник считает, что все это благодаря супруге. Со своей будущей женой Динарой Аскат Ержанов познакомился в 2007 году. В 2008 году они поженились, и через год у них родился первый ребенок.

"Я думаю, любой женщине нелегко быть женой военнослужащего, сотрудника правоохранительных органов, в общем человека, который носит погоны. Всегда есть риск в таких профессиях, и у нас, в МЧС, тоже, потому что любой вызов для каждого сотрудника может оказаться последним, да и произойти может все, что угодно, Благодаря жене, которая создает в семье уют, необходимую обстановку, и работаешь спокойно. А порой приходится возвращаться поздно, уезжать в командировки, в том числе длительные. Не раз выезжали в другие регионы на ликвидацию чрезвычайной ситуации, например, в Западно-Казахстанскую область, и там находились две недели. Вот воспитание детей полностью ложится на хрупкие женские плечи, а ещё надо домашние дела успеть сделать. Моя супруга работает в атырауской страховой компании. Так что успешно совмещает работу и домашние заботы". Аскат Ержанов

Динара Ержанова – жена офицера, и этим все сказано, она готова вместе с мужем преодолевать все тяготы нелегкой службы супруга. Работа – есть работа, есть две стороны медали. Переезд на новое место службы сказывается на детях, им приходится менять школы, привычную обстановку, и Динара доходчиво объясняет им, что у папы ответственное дело. В семье, в которой вырос Аскат Амангельдиевич, его отец также много трудился, и мама всегда говорила, что у папы важная работа, и дети должны помогать им. На сегодняшний день уже семья самого Аската Ержанова является показателем надежного тыла.

Фото: Zakon.kz

"Наша семья всегда будет вместе", – подчеркивает Динара Ержанова.

Приехав в Атырау, где нет ни одного родственника, они еще больше сплотились. В выходные старались каждую минутку быть вместе, гулять по набережной реки Урал. В последние годы стали увлекаться настольными играми. Старшая дочка любит фотографировать, монтировать различные видеоролики, и это у нее хорошо получается. Сын посещает секцию мини-футбола, мальчик обожает этот вид спорта, его невозможно завести домой – во дворе с мальчишками гоняет мяч. Он знает всех именитых футболистов и сам мечтает стать таковым. А малышка растет весьма любознательной.

По мнению Аската Ержанова, для успешной семьи в первую очередь необходимо понимание и умение говорить друг другу все, что беспокоит. Ведь именно из-за недосказанности могут возникнуть размолвки, обиды, которые из года в год способны накапливаться и, что самое трагичное, привести к разрушению брака.

"Молодым семьям офицеров, точнее, их супругам, поначалу будет нелегко. Заработная плата невысокая, работа отнимать много времени, но этот период становления надо пройти. Вместе решать проблемы: если мужчина начнет ставить свои интересы выше интересов жены, не считаться с ее мнением, то она затаит обиду, а так и до конфликта недалеко. Мнение супруги нужно учитывать, это – залог счастливой семьи". Аскат Ержанов

Полковник со своей женой согласовывает все семейные дела. Когда покупали квартиру по госпрограмме, брали в ипотеку, то вместе обсуждали, ночами не спали, все просчитывали, какие могут быть риски. И не жалеют, что пошли на покупку жилья. А еще раньше, когда в 2018 году Аскату Ержанову сказали о переводе в Атыраускую область и дали время подумать, с семьей поговорить, супруга и дети его поддержали, сказав, что куда он – туда и они. Такая вот семья.