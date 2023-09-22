Назначен новый начальник ДЧС Атырауской области

Новым начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области стал Нурлан Жанабаев, который ранее занимал должность замначальника ДЧС Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Вновь назначенного начальника акиму Атырауской области Серику Шапкенову, личному составу ДЧС региона и ветеранам органов гражданской защиты 21 сентября 2023 года представил министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов.

Фото: gov.kz

"Министр дал ряд поручений назначенному начальнику ДЧС, подчеркнув необходимость выполнения организационных и практических мер для повышения культуры безопасности и уровня доверия населения к спасательному ведомству". Пресс-служба ДЧС Атырауской области

Фото: gov.kz

Нурлан Жанабаев родился 11 декабря 1984 года в Махамбетском районе Гурьевской (ныне Атырауской) области. В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности "пожарная безопасность". Службу в органах гражданской защиты начинал в 2006 году с должности инженера.

С февраля 2021 года и до нового назначения был заместителем начальника ДЧС Мангистауской области.

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Отметим, что ранее – с июля 2021 года – должность начальника ДЧС Атырауской области занимал Сабит Битаев. Летом 2023 года его приговорили к четырем с половиной годам колонии, лишили звания "полковник". Причина – полет на похороны к другу на служебном вертолете за счет государства. Этим противоправным деянием Сабит Битаев причинил крупный ущерб государству.