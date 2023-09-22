Назначен новый начальник ДЧС Атырауской области
Вновь назначенного начальника акиму Атырауской области Серику Шапкенову, личному составу ДЧС региона и ветеранам органов гражданской защиты 21 сентября 2023 года представил министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов.
Фото: gov.kz
"Министр дал ряд поручений назначенному начальнику ДЧС, подчеркнув необходимость выполнения организационных и практических мер для повышения культуры безопасности и уровня доверия населения к спасательному ведомству".Пресс-служба ДЧС Атырауской области
Фото: gov.kz
Нурлан Жанабаев родился 11 декабря 1984 года в Махамбетском районе Гурьевской (ныне Атырауской) области. В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности "пожарная безопасность". Службу в органах гражданской защиты начинал в 2006 году с должности инженера.
С февраля 2021 года и до нового назначения был заместителем начальника ДЧС Мангистауской области.
Материал по теме
Отметим, что ранее – с июля 2021 года – должность начальника ДЧС Атырауской области занимал Сабит Битаев. Летом 2023 года его приговорили к четырем с половиной годам колонии, лишили звания "полковник". Причина – полет на похороны к другу на служебном вертолете за счет государства. Этим противоправным деянием Сабит Битаев причинил крупный ущерб государству.