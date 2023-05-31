Усилить борьбу с торговлей людьми хотят в Казахстане

Министерство внутренних дел Казахстана внесло на рассмотрение Мажилиса правительственный законопроект "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан". Документом совершенствуются механизмы профилактики таких преступлений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил основные новеллы проекта закона вице-министр внутренних дел Ержан Саденов. Документом, по его словам, предусматривается определение организационно-правовых основ противодействия торговле людьми в целях защиты прав и свобод человека и гражданина.

Проект закона сформирован из шести глав и 22 статей. Он содержит новый понятийный аппарат, ранее на законодательном уровне не установленный и впервые включающий такие понятия, как "жертва торговли людьми", "потенциальная жертва торговли людьми", "уязвимое положение" и субъекты противодействия торговле людьми".

"Документом совершенствуются механизмы профилактики, в частности, проведение оценки рисков и мер предупреждения. Оценка рисков предусматривает анализ причин, способствующих торговле людьми, проведение исследования форм и масштабов ее распространения для последующей минимизации и принятия действенных мер", – отметил Ержан Саденов.

Мерами преследования в проекте включена отсылочная норма на уголовное законодательство.

Предлагается также установление жертва ориентированного подхода. Также создаются основания для оказания профилактической помощи "группе риска", тем самым неотъемлемой частью станет работа с потенциальными жертвами.

Отдельная глава посвящена защите прав несовершеннолетних как наиболее уязвимой категории в торговле людьми.

В рамках первого сопутствующего проекта закона вносятся поправки в Закон "О Фонде компенсации потерпевшим", а также в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс "О браке и семье", в частности:

закрепление в Кодексе "О браке и семье" обязанности должностных лиц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, информирования прокуратуры об оставлении новорожденных, поступлении и доставлении детей;

введение в Уголовный кодекс новой категории преступлений – преступления, связанные с торговлей людьми;

приведение в соответствие с Палермским протоколом ООН понятия "эксплуатации человека" в части расширения способов принуждения и положения по "согласию потерпевшего на эксплуатацию";

дополнение Уголовно-процессуального кодекса правом потерпевшего на получение специальных социальных услуг;

включение отдельных преступлений, связанных с торговлей людьми, в Закон "О Фонде компенсации потерпевшим".

В рамках второго сопутствующего проекта закона вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на введение ответственности за несообщение об оставлении новорожденного должностными лицами медицинских организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.