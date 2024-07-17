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Законодательство РК

Когда в Казахстане вступит в силу закон о борьбе с торговлей людьми

Когда в Казахстане вступит в силу закон о борьбе с торговлей людьми, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 09:27 Фото: flickr
В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что закон о борьбе с торговлей людьми определит круг и роль субъектов противодействия, сообщает Zakon.kz.

Напомним, Закон РК "О противодействии торговле людьми" подписан главой государства Касым-Жомартом Токаевым 5 июля 2024 года.

В МВД уточнили, что закон вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 5 сентября.

"Одной из новелл закона является внедрение порядка перенаправления жертв торговли людьми, который предполагает слаженную работу по своевременной и правильной их идентификации с дальнейшим перенаправлением для оказания помощи", – рассказали в ведомстве сегодня, 17 июля.

К примеру, сейчас по этому порядку работают только полиция и неправительственные организации, то есть полиция выявляет факт, а жертву для оказания помощи перенаправляет к ним или наоборот, когда НПО становится известно о факте, они сообщают об этом в "102".

"В случае выявления факта Пограничной службой информация будет направляться в полицию, а жертва – в НПО. Аналогичный алгоритм действий будет у посольств Республики Казахстан за рубежом и других субъектов противодействия торговле людьми".Пресс-служба МВД РК

Также в ведомстве отметили, что отдельная глава посвящена защите прав несовершеннолетних как наиболее уязвимой категории.

"В целом, принятие специального закона создаст базовую основу регулирования всей системы противодействия торговле людьми, определит круг и роль субъектов противодействия, а также механизм взаимодействия между ними. Снизит латентность торговли людьми через такие новые механизмы, как оценка рисков торговли людьми, которая позволит выявлять недостатки, новые угрозы и своевременно реагировать на них, а также порядок перенаправления жертв, который позволит выявлять потенциальных жертв не только полицией, но и другими госорганами".Пресс-служба МВД РК

Ранее стало известно, что в Казахстане разработали порядок оказания помощи жертвам торговли людьми.

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