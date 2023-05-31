Какой будет погода в Казахстане в День защиты детей

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием отрога антициклона на большей части страны ожидается погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами.

По республике – усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря.

На большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Улытауской областей синоптики прогнозируют сильную жару, на юге, юго-западе – очень сильную жару.

Высокая пожарная опасность ожидается на большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, на севере, в центре Мангистауской области.



На большей части Кызылординской, на востоке Атырауской, Карагандинской, на востоке, в центре Павлодарской, на севере Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +33+35°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С.