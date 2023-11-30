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Снег, гололед: какой будет погода в Казахстане в первый день зимы

Снег, гололед: какой будет погода в Казахстане в первый день зимы Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на погоду западных, северных и восточных регионов республики будет оказывать свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега. Также ожидаются гололед, метель.

По прогнозу синоптиков, лишь на юге, юго-востоке страны под влиянием антициклона ожидается погода погода без осадков.

По Казахстану – туманы, усиление ветра.

В Астане – переменная облачность, временами снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2-4°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +5+7°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +10+12°С.

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