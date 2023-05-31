Гроза, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность: в большинстве регионов объявили о непогоде

В РГП "Казгидромет" сообщили о резкой смене погоды почти на всей территории страны 1-3 июня, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, на юге, севере Западно-Казахстанской области и Уральске ожидается гроза. Ветер северо-западный, на юге, юго-востоке области с порывами 15-20 м/с.



На западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохраняется сильная жара до +36°С. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем 1-3 июня на западе Акмолинской области синоптики прогнозируют очень сильную жару до +41°С. В первый день лета в области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане с 1 по 3 июня синоптики прогнозируют сильную жару +35+37°С. Также здесь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

1 июня утром и днем на северо-западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Днем на юге, севере области – пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге, севере области 15-20 м/с. Днем на юге области синоптики прогнозируют сильную жару до +39°С. На севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем 1-3 июня на юго-востоке Актюбинской области, в южной половине Костанайской области очень сильная жара до +41°С. 1-3 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 2-3 июня на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается очень сильная жара +40+41°С. 1-3 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

"1-2 июня на севере Жамбылской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы до 23 м/с. На большей части области объявлена высокая пожарная опасность, на северо-востоке области – чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ветер северо-восточный, порывы составят 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность". РГП "Казгидромет"

1 июня на востоке, в центре, в горных районах Жетысуской области прогнозируется ветер северо-восточный с порывами до 20, днем в районе Алакольских озер 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем 1 июня ожидается ветер северо-восточный, порывы составят 15-20 м/с.



На севере Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



1 июня на востоке, в центре Павлодарской области и Павлодаре – чрезвычайная пожарная опасность.



С 21:00 31 мая до 21:00 1 июня в Усть-Каменогорске и Риддере в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.



Днем на большей части Улытауской области ожидается сильная жара +35°С. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем в Жезказгане 1 июня сильная жара +35°С.

"На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане днем ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Кроме того, ожидается высокая пожарная опасность". РГП "Казгидромет"

1 июня днем на большей части Актюбинской области сохраняется сильная жара +35+38°С. На большей части области – высокая пожарная опасность, на юго-западе области – чрезвычайная пожарная опасность.

В Актобе сильная жара +35+37°С, а также сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер южный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится сильная жара до +38°С. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области – чрезвычайная степень пожарной опасности. В Костанае днем ожидается сильная жара до +37°С.



В Кызылординской области ожидаются ветер восточный, днем в центре, на востоке области 15-20, порывы 23 м/с с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с с пыльной бурей, сохраняется высокая пожарная опасность.

