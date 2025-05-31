Грозы, сильный ветер, жара, чрезвычайная пожарная опасность: в Казахстане объявлено предупреждение

В Астане и 16 областях Казахстана на ближайшие дни синоптики распространили штормовое предупреждение о резкой смене погоды, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на севере, в центре и юго-востоке Казахстана ожидаются опасные гидрометеорологические явления: дождь, грозы, порывы ветра и чрезвычайная пожарная опасность.

"На западе, северо-западе и юге Казахстана ожидается жаркая и засушливая погода. Сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность", – отмечается в прогнозе синоптиков.

В МЧС Казахстана призывают следить за штормовыми предупреждениями и соблюдать необходимые меры безопасности.

В столице Казахстана 1 июня ожидается гроза.

"Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны сообщает, что, по данным РГП "Казгидромет", в столице 1 июня днем ожидается гроза", – говорится в информации.

На севере Мангистауской области ожидается гроза. Днем на юге, северо-востоке области – сильная жара до +40°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Актау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер западный, днем порывы 15 м/с.

С 1 по 3 июня в центре Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на востоке, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области и Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере области Абай ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На юго-западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на западе, севере, юге области 15-18 м/с.

В Актюбинской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-18 м/с. Днем на юге, востоке области ожидается сильная жара +35+37°C. На юге, севере области сохранится высокая, на юго-востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области и в Караганде – гроза, днем гроза, на севере, востоке области град. Ночью и утром на севере области туман. На западе области сохранятся высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на юге, днем на западе, юге, востоке ожидается гроза. Днем на юге, востоке области ожидается град. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В области Ұлытау ожидается сильная жара +35°C. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, юге Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в пустынных и предгорных районах области чрезвычайная пожарная опасность. г. Шымкент: 1 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестане 1 июня сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре 1 июня сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области и Кокшетау ожидается гроза. Днем ожидаются гроза, град.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара до +35°C. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанае 1 июня сохраняется высокая пожарная опасность.

Кроме того, по городу Усть-Каменогорск объявлено предупреждение о НМУ второй степени из-за неблагоприятных метеорологических условий.

"С 20.00 31 мая до 20.00 1 июня по Усть-Каменогорску в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени". РГП "Казгидромет"

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики дали прогноз погоды в течение недели в Алматы.