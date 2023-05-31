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В КМГ прокомментировали сообщения об окончании деятельности специальной рабочей группы в Жанаозене

Сообщения об окончании деятельности специальной рабочей группы в Жанаозене Фото: АО НК "КазМунайГаз"
В АО НК "КазМунайГаз" заявили, что сообщения об окончании деятельности специальной рабочей группы в Жанаозене не соответствуют действительности, передает Zakon.kz.

В сообщении компании говорится, что на сегодняшний день специальная рабочая группа продолжает свою деятельность, осуществляет проверку нефтесервисных предприятий, проводит встречи с трудовыми коллективами и профсоюзными организациями города.

"В настоящее время близятся к завершению работы по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО "Озенмунайгаз", подводятся промежуточные итоги. При этом на основании обнаруженных несоответствий комиссия проводит дальнейшие проверки по некоторым видам услуг – подземный ремонт скважин, транспортные услуги и др.". Пресс-служба АО НК "КазМунайГаз"

Кроме того, на предстоящие две недели запланирована инспекция подрядных организаций на предмет соблюдения условий оплаты труда, социальных выплат, техники безопасности с привлечением профильных специалистов.

Ранее в В КМГ прокомментировали информацию о якобы спекуляциях с нефтью от "Озенмунайгаза".

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