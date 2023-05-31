Казахстанцы смогут запретить оформлять кредиты на свое имя

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассмотрело депутатский запрос, где говорилось об интернет-мошенничестве. АРРФР разработаны поправки, предусматривающие добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов, сообщает Zakon.kz.

Депутатский запрос №ДС-148 от 10.05.2023 опубликован на сайте Мажилиса.

Отмечается, что в последнее время активизировалась деятельность мошенников, оформляющих фиктивные займы.

С 2022 года в Агентство поступило 158 обращений по вопросам оформления третьими лицами фиктивных микрокредитов, включая 132 обращения физических лиц и 26 представлений органов внутренних дел.

Агентством по всем обращениям были назначены документальные проверки, по итогам которых по 9 МФО были применены ограниченные меры воздействия в виде письменных предписаний.

МФО по 46 микрокредитам списана незаконная задолженность на сумму 4,5 млн тенге, а также проведена корректировка кредитной истории.

По 23 микрокредитам приостановлено начисление вознаграждения и проведение претензионно-исковой работы до завершения расследования и получения судебного решения, подтверждающего факт неполучения клиентом микрокредита.

В целях повышения защиты граждан от мошенников Агентством разработана Дорожная карта по реализации механизмов противодействия кредитному мошенничеству. В ее рамках предусмотрено:

Создание Антифрод-центра для информационного обмена с финансовыми организациями данными по мошенническим операциям и лицам, вовлеченным в такие операции. Разработка порядка заморозки доступа к деньгам по заявлению клиента при выявлении признаков мошенничества. Установление требований к кредитным бюро по наличию онлайн-системы выявления кредитного мошенничества, мнимого шопинга или иной незаконной деятельности. Установление требований по предоставлению в кредитные бюро в режиме реального времени информации о выданных онлайн-займах физическим лицам. Введение требований к банкам и МФО по уведомлению клиента о поступлении заявки на получение онлайн-кредита, а также возможности зачисления денег на счет клиента только после получения его подтверждения на оформление онлайн-кредита. Повышение требования к безопасности мобильных приложений финансовых организаций при предоставлении микрокредитов в режиме онлайн.

Агентством введена обязательная биометрия при первом входе, изменении пароля и получении займа, осуществление проверки мобильного устройства на признаки нарушения прав доступа или наличия процесса удаленного управления и блокировки функционала при выявлении признаков нарушения безопасности работы приложения.

Касательно внедрения запрета на оформление онлайн-микрокредитов через Egov.

В целях реализации предложений депутатов по внедрению механизма запрета гражданами оформления онлайн-микрокредитов через портал электронного правительства Агентством разработаны поправки в законодательные акты, предусматривающие:

Закрепление права физического лица на установление добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Данный сервис будет реализован на веб-портале "электронного правительства" и в мобильном приложении "eGov Mobile". Введение запрета для банков и микрофинансовых организаций на предоставление кредита физическому лицу при наличии в кредитной истории заемщика информации о добровольном отказе от получения кредита. Освобождение физического лица от исполнения обязательств по кредиту, выданного при наличии соответствующего запрета на оформление кредита.

Блок законодательных поправок согласован с участниками финансового рынка и в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами.

Ранее стало известно, что иностранцы из ЕАЭС взяли в Казахстане более 119 млрд тенге кредитов.