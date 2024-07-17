В Казахстане ограничат суммы беззалоговых кредитов для банков и МФО
Фото: Zakon.kz
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало Требования к сумме потребительского банковского займа и потребительского микрокредита, сообщает Zakon.kz.
Так, сумма потребительского банковского займа, выдаваемого банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, должна соответствовать следующим требованиям:
- по беззалоговому банковскому займу – не более 2200 МРП (8 122 400 тенге в 2024 году), установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
- по банковскому займу, обеспеченному залогом, – без ограничений.
Сумма потребительского микрокредита, выдаваемого организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, должна соответствовать следующим требованиям:
- по беззалоговому микрокредиту – не более 1100 МРП (4 061 200 тенге в 2024 году);
- по микрокредиту, обеспеченному залогом, – без ограничений.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 31 июля.
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