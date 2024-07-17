В Казахстане ограничат суммы беззалоговых кредитов для банков и МФО

Фото: Zakon.kz

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало Требования к сумме потребительского банковского займа и потребительского микрокредита, сообщает Zakon.kz.

Так, сумма потребительского банковского займа, выдаваемого банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, должна соответствовать следующим требованиям: по беззалоговому банковскому займу – не более 2200 МРП (8 122 400 тенге в 2024 году) , установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год; по банковскому займу, обеспеченному залогом, – без ограничений. Сумма потребительского микрокредита, выдаваемого организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, должна соответствовать следующим требованиям: по беззалоговому микрокредиту – не более 1100 МРП (4 061 200 тенге в 2024 году) ;

; по микрокредиту, обеспеченному залогом, – без ограничений. Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 31 июля. Ранее мы рассказали, насколько выросли кредиты бизнесу и населению. Читайте также Уплата и возврат налогов: ответы на самые популярные вопросы казахстанцев Статистика кредитования: насколько выросли кредиты бизнесу и населению

Следите за новостями zakon.kz в: