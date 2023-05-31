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СМИ: Пережившего землетрясение в Турции ребенка нашли в другой стране

Пережившего землетрясение в Турции ребенка нашли в 3000 км от дома Фото: pixabay
Переживший землетрясение в Турции в феврале 2022 года маленький мальчик необъяснимым образом оказался в Нидерландах. Одиноко бродящего по улицам ребенка заметила полиция города Маастрихт, сообщает Zakon.kz.

По информации правоохранительных органов, мальчик находился совершенно "один в большом городе" и не говорил по-голландски. Перед тем как отвезти найденного ребенка в полицейский участок, стражи порядка сначала угостили малыша сладостями, посетив вместе с ним кондитерскую.

Как сообщает The Daily Star, в участке находился сотрудник турецкого происхождения, который смог поговорить с ребенком на родном языке. Так стало известно, что мальчик из Турции.

Родители ребенка по-прежнему находятся там, на расстоянии 2000 миль, а это более 3000 км от Нидерландов. Их семья пострадала во время разрушительного землетрясения.

Социальные службы передали мальчика на какое-то время в приют. Остается неизвестным, как он в одиночестве оказался в другой стране.

Посольство Турции в Гааге отреагировало на ситуацию и обратилось в Министерство иностранных дел Нидерландов за разъяснениями.

Стоит отметить, что количество жертв разрушительных землетрясений в Турции достигло 50,5 тысячи человек. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Кахраманмараш.

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Оксана Житникова
Землетрясения в Турции Нидерланды Турция
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