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Как жители Турции пережили очередное сильное землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 15:25 Фото: wikimedia
Сегодня, 16 октября 2024 года, на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой шесть по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в 44 км к востоку от города Малатьи, сообщает Zakon.kz.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков залегал на глубине в 10 км.

Как жители Турции пережили очередное сильное землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 15:25

Фото: emsc-csem.org

К счастью, информация о возможных жертвах и пострадавших пока не поступала.

Местные СМИ подчеркивают, что землетрясение ощущалось в нескольких городах.

В прямом эфире землетрясение ощутили ведущие новостей.

Стоит отметить, что после землетрясения сейсмологи зафиксировали более 20 афтершоков.

В феврале 2023 года на юго-востоке Турции и в соседней Сирии произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 по шкале Рихтера.

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В одной только Турции катастрофа унесла жизни 53,5 тыс. человек.

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