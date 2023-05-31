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Нуржан Нуржигитов: Количество автобусов ежегодно будет увеличиваться

Ежегодно количество автобусов будет увеличиваться Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
В соответствии с указом главы государства "О проведении встреч акимов с населением" аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов провел встречу с жителями 4-го территориального округа города Тараза, сообщает Zakon.kz.

Во встрече, прошедшей в школе № 22, также приняли участие представители правоохранительных органов.

Отвечая на вопросы жителей, аким области подчеркнул, что все проблемные вопросы решаются в рамках трехлетнего Плана развития областного центра.

"В первую очередь особое внимание будет уделяться насущным социальным и другим вопросам. Работы выполняются поэтапно, исходя из возможностей бюджета", – сказал он.


Ежегодно количество автобусов будет увеличиваться

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области


В четвертый территориальный округ входят пять массивов (Барысхан, Тектурмас, Карасай, Сахарный завод, Кирпичный завод), насчитывается 67 улиц. В 26 многоквартирных, 5340 частных домах проживает 29 151 человек.

В 2022 году в территориальном округе реализовано 4 проекта по среднему ремонту дорог (общая протяженность – 15,5 км), в этом году планируется осуществить 5 проектов (18,46 км). На текущий ремонт улиц в районе Сахзавода выделено 300 млн тенге (в 2022 года – 100 млн тенге).

На очистку каналов, арыков в районе Сахзавода, Кирпичного завода, массива Тектурмас выделено 10 млн тенге. Подрядчиком – ТОО "АсылСтрой-23" – ведутся соответствующие работы.


Ежегодно количество автобусов будет увеличиваться

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области


В рамках весеннего двухмесячника в территориальном округе высажено 300 саженцев.

В этом году на освещение 68 улиц Тараза выделено 500,3 млн тенге, в том числе в округе №4 – улицы Акжол, Гончарова, Шмидта, Старикова, Байкоразова, Хмелевского, Навои, 2-й и 3-й переулки улицы Заводская, 1-й переулок улицы Цветочная, переулки (1,2,3,4,5,6,7,8,9) улицы Строительная, 4-й переулок улицы Уалиханова. Работы будут завершены в июле.

В прошлом году доступ к централизованному водоснабжению получили массивы Тектурмас, Карасай. В этом году работу по обеспечению водоснабжения в три этапа планируется провести в массиве Барысхан.


Ежегодно количество автобусов будет увеличиваться

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области


В 2022 году состоялся запуск двух новых маршрутов общественного транспорта: №9 и №10. На днях новые автобусы вышли на маршрут №9 с частотой следования 10 минут.

"Количество автобусов ежегодно будет увеличиваться. Принято решение выделить деньги на субсидирование автобусных перевозок. На эти цели в прошлом году выделено более одного миллиарда тенге, в этом году – более двух миллиардов", – сказал аким области.

Жители поблагодарили руководство области за принимаемые меры.

После встречи Нуржан Нуржигитов провел прием граждан по личным вопросам.


Ежегодно количество автобусов будет увеличиваться

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

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Айсулу Омарова
Нуржигитов Нуржан Жамбылская область
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