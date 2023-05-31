ОАЭ вышли из военно-морской коалиции под руководством США
Об этом министерство иностранных дел ОАЭ сообщило на своем сайте.
Отмечается, что ОАЭ покинули организацию еще два месяца назад после "продолжительной оценки эффективности сотрудничества в сфере безопасности со всеми партнерами".
В МИД страны также заявили, что остаются приверженными обеспечению безопасности судоходства в своих территориальных водах в соответствии с международным законодательством.
Силы, состоящие из 34 стран, должны обеспечивать безопасность и бороться с терроризмом и пиратством в Красном море и Персидском заливе. Штаб военно-морского альянса находится в Бахрейне, там же, где и штаб 5-го флота США.
Ранее Иран захватил два танкера в Персидском заливе. По данным The Wall Street Journal, решение эмиратцев о выходе из проекта было вызвано разочарованием в связи с тем, что США, по их мнению, не реагируют на иранские угрозы.