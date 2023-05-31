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ОАЭ вышли из военно-морской коалиции под руководством США

ОАЭ вышли из военно-морской коалиции под руководством США Фото: imscsentinel.com
Объединенные Арабские Эмираты вышли из возглавляемой США коалиции по морской безопасности, передает Zakon.kz.

Об этом министерство иностранных дел ОАЭ сообщило на своем сайте.

Отмечается, что ОАЭ покинули организацию еще два месяца назад после "продолжительной оценки эффективности сотрудничества в сфере безопасности со всеми партнерами".

В МИД страны также заявили, что остаются приверженными обеспечению безопасности судоходства в своих территориальных водах в соответствии с международным законодательством.

Силы, состоящие из 34 стран, должны обеспечивать безопасность и бороться с терроризмом и пиратством в Красном море и Персидском заливе. Штаб военно-морского альянса находится в Бахрейне, там же, где и штаб 5-го флота США.

Ранее Иран захватил два танкера в Персидском заливе. По данным The Wall Street Journal, решение эмиратцев о выходе из проекта было вызвано разочарованием в связи с тем, что США, по их мнению, не реагируют на иранские угрозы.

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