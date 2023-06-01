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Ученые считают, что виновник смерти тюленя в Актау - человек

Ученые считают, что виновник смерти в Актау - человек Фото: pixabay
Причиной смерти тюленя в Актау, чью тушку нашли 30 мая на берегу, мог быть удар по голове, считают ученые, сообщает Zakon.kz.

Причину гибели озвучили в Институте гидробиологии и экологи, передает КТК.

Тюленя обнаружила жительница Актау, гулявшая с собакой по берегу. Экологи отметили, что определить точную причину гибели животного невозможно, так как туша тюленя уже начала разлагаться.

Ежегодно десятки, а иногда сотни мертвых тюленей прибивает к берегу. Практически всегда эксперты приходят к выводу, что те стали жертвой естественного отбора. Но в данном случае есть явные признаки насильственной смерти. И ученые предположили, что виновен в этот раз человек.

"В данном случае предполагаю, что причиной смертности тюленя мог быть удар по голове. Как-то объяснить столь жестокие действия просто невозможно. Считаю, что беспричинное убийство любого живого существа – это следствие не совсем здоровой психики, ограниченного мышления и недостатка образования. Думаю, что любить природу нужно приучать с раннего детства и тогда реже будут происходить подобные случаи. Заведующий западным сектором Института гидробиологии и экологи Тимур Баймуканов

Мертвого тюленя в крови нашли 30 мая возле мусорного бака.

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