Ученые считают, что виновник смерти тюленя в Актау - человек
Причину гибели озвучили в Институте гидробиологии и экологи, передает КТК.
Тюленя обнаружила жительница Актау, гулявшая с собакой по берегу. Экологи отметили, что определить точную причину гибели животного невозможно, так как туша тюленя уже начала разлагаться.
Ежегодно десятки, а иногда сотни мертвых тюленей прибивает к берегу. Практически всегда эксперты приходят к выводу, что те стали жертвой естественного отбора. Но в данном случае есть явные признаки насильственной смерти. И ученые предположили, что виновен в этот раз человек.
"В данном случае предполагаю, что причиной смертности тюленя мог быть удар по голове. Как-то объяснить столь жестокие действия просто невозможно. Считаю, что беспричинное убийство любого живого существа – это следствие не совсем здоровой психики, ограниченного мышления и недостатка образования. Думаю, что любить природу нужно приучать с раннего детства и тогда реже будут происходить подобные случаи. Заведующий западным сектором Института гидробиологии и экологи Тимур Баймуканов
Мертвого тюленя в крови нашли 30 мая возле мусорного бака.