На набережной в Актау нашли мертвого тюленя

Жительница Актау рассказала, что обнаружила мертвого тюленя возле мусорки всего в крови, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada, похоже, что тюленя кто-то поранил.

"Гуляя с собакой по морю, напротив гостиницы в 15 микрорайоне я обнаружила мертвого тюленя около мусорного бака. Мордочка была разбита, вся в крови. Видно, что кто-то притащил его тушу к мусорке", – сообщила жительница города.

Экологи рассказали, что определить причину гибели животного невозможно, так как туша тюленя уже начала разлагаться.

Ранее сообщалось, что в начале мая этого года жители Актау обнаружили погибших животных и рыб на побережье примерно в 1,5 км от города Форт-Шевченко. Позже глава Минэкологии прокомментировала их гибель.