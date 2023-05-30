На набережной в Актау нашли мертвого тюленя
Фото: очевидцев
Жительница Актау рассказала, что обнаружила мертвого тюленя возле мусорки всего в крови, сообщает Zakon.kz.
По информации Lada, похоже, что тюленя кто-то поранил.
"Гуляя с собакой по морю, напротив гостиницы в 15 микрорайоне я обнаружила мертвого тюленя около мусорного бака. Мордочка была разбита, вся в крови. Видно, что кто-то притащил его тушу к мусорке", – сообщила жительница города.
Экологи рассказали, что определить причину гибели животного невозможно, так как туша тюленя уже начала разлагаться.
Ранее сообщалось, что в начале мая этого года жители Актау обнаружили погибших животных и рыб на побережье примерно в 1,5 км от города Форт-Шевченко. Позже глава Минэкологии прокомментировала их гибель.
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