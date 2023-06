Испанская "Севилья" выиграла Лигу Европы

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



В ночь на первое июня состоялся финал Лиги Европы. "Севилья" и "Рома" встретились на поле в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Борьба за трофей развернулась серьезная, и в основное и дополнительное время победитель так и не был определен.

We're still level after 120 minutes, so penalties are needed 😱



🤍 1⃣ - 1⃣ 🔴 (120') #UELfinal pic.twitter.com/jHuuutI6VD