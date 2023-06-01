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Испанская "Севилья" выиграла Лигу Европы

Испанская "Севилья" выиграла Лигу Европы Фото: Тwitter/SevillaFC_ENG
В финале Лиги Европы встретились испанская "Севилья" и итальянская "Рома". Победу одержали испанцы в послематчевых пенальти, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на первое июня состоялся финал Лиги Европы. "Севилья" и "Рома" встретились на поле в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Борьба за трофей развернулась серьезная, и в основное и дополнительное время победитель так и не был определен.


Во время матча по одному голу от команд забили в ворота противников: на 35 минуте игры Диабла Пауло от итальянцев и на 55 счет сравнял Манчини Джанлука. Исход игры решили послематчевые пенальти, по итогам которых счет игры составил 4:1.

Испанцы забрали звание чемпионов Лиги Европы. Это седьмой трофей "Севильи".


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Европейский Союз Будапешт Испания Италия
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