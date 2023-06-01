Испанская "Севилья" выиграла Лигу Европы
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В ночь на первое июня состоялся финал Лиги Европы. "Севилья" и "Рома" встретились на поле в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Борьба за трофей развернулась серьезная, и в основное и дополнительное время победитель так и не был определен.
We're still level after 120 minutes, so penalties are needed 😱— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) May 31, 2023
🤍 1⃣ - 1⃣ 🔴 (120') #UELfinal pic.twitter.com/jHuuutI6VD
Во время матча по одному голу от команд забили в ворота противников: на 35 минуте игры Диабла Пауло от итальянцев и на 55 счет сравнял Манчини Джанлука. Исход игры решили послематчевые пенальти, по итогам которых счет игры составил 4:1.
Испанцы забрали звание чемпионов Лиги Европы. Это седьмой трофей "Севильи".
📸 Another one to add to the cabinet. 😘🏆 pic.twitter.com/rcSRXjpKRp— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) May 31, 2023