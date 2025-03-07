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Спорт

Гол Шомуродова помог "Роме" затмить "Атлетику" в Лиге Европы

Матч, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 06:54 Фото: Instagram/shomurodov.eldor
Завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. В нем встретились итальянская "Рома" и испанский "Атлетик" Бильбао. Встреча проходила на стадионе "Олимпико" в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Встреча закончилась победой "Ромы" со счетом 2:1.

Полузащитник гостей Иньяки Уильямс открыл счет в матче на 50-й минуте с передачи Айтора Паредеса.

На 56-й минуте полузащитник хозяев Анхелиньо с передачи Зеки Челика сравнял возможности на победу.

На 86-й минуте Ерай Альварес получил вторую желтую карточку и оставил "Атлетик" в меньшинстве. На 90+4-й минуте Эльдор Шомуродов забил победный гол хозяев.

Ранее стали известны результаты всех первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

Аксинья Титова
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