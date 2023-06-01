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В Караганде школьницу осудили за пощечину сверстнице

В Караганде школьницу осудили за пощечину сверстнице Фото: pixabay
В карагандинском суде 16-летнюю школьницу признали виновной в том, что она ударила по лицу одноклассницу. Подросток заявила в ответ об избиении и обратилась в полицию, сообщает Zakon.kz.

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Караганды рассмотрели дело в отношении 16-летней девочки, которую одноклассница обвинила в пощечине. Девочка в суде признала этот факт, пишет Е-Karaganda.

Согласно материалам дела, конфликт между школьницами произошел в квартире одной из них в апреле. Во время ссоры одна из подростков ударила другую по лицу ладонью. Суд признал подростка виновной в адмправонарушении. Судья освободил девочку от ответственности, так как ранее она не нарушала закон, родителям предписано провести воспитательные меры и разъяснить законодательство.

В свою очередь признанная виновной в пощечине школьница вместе со своим адвокатом обратилась в полицию, заявив об избиении, которое последовало за той самой пощечиной. По словам адвоката, назначена экспертиза.

"Мою доверительницу пригласили домой ее одноклассницы, якобы поговорить и уладить некоторые разногласия с одной из сверстниц. Там в отношении нее начался буллинг, ее начали провоцировать на драку. Не совладав с эмоциями, она нанесла обидчице удар открытой ладонью руки по щеке, после чего сама стала жертвой и попала под избиение со стороны 5-6 девочек. Избитая, она ушла домой. Она получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей затылка и живота. Была нетрудоспособна 21 день, есть соответствующая справка". Ибрагим Садуакасов, адвокат

Адвокат отметил, что намерен добиваться уголовного расследование по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору".

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области подтвердили, что в Ново-Майкудукский отдел полиции поступило заявление от законного представителя несовершеннолетней.

Напомним, что 31 мая в суд было передано дело о жестоком избиении школьницы свертницами в одном из торговых центров Усть-Каменогорска.

Мария Мельникова
Караганда
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