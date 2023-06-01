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Детей эвакуировали из пожара в Уральске

Детей эвакуировали из пожара в Уральске Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО
Пожарные с помощью пожарной лестницы спасли шесть детей из горящего дома в одном из микрорайонов Уральска, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о пожаре на балконе одной из квартир в пятиэтажке микрорайона Строитель Уральска поступило в пожарную часть 31 мая. Сотрудники Департамента по ЧС выехали на место, где на площади в 20 кв. м горели вещи на балконе, а также рама и дверь, сообщает пресс-служба ДЧС.


Детей эвакуировали из пожара в Уральске

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО


Из опасной зоны пожара спасатели вывели семь человек через подъезд. Детей пришлось эвакуировать при помощи пожарной автолестницы. В течение получаса пожар был локализован.


Детей эвакуировали из пожара в Уральске

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

В Департаменте по ЧС Западно-Казахстанской области рассказали, что в регионе стало больше не только бытовых пожаров: с приходом тепла начали гореть степь и леса. На конец мая этого года по области зарегистрировано в общей сложности уже 200 пожаров, причем в 80-90% случаях по вине людей.

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