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Карагандинские спортсмены стали лучшими на Паралимпийских играх Казахстана

Карагандинские спортсмены стали лучшими и Паралимпийских играх Казахстана Фото: управление спорта Карагандинской области
Завершились трехнедельные паралимпийские соревнования Казахстана, которые проходили в Алматы, Астане и Актобе. Лучшими в командном зачете стали спортсмены из Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

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Соревнования паралимпийских команд Казахстана собрали более тысячи спортсменов из 20 регионов страны в трех городах. Игры проходили с 11 по 30 мая и охватили десять видов спорта. Команды соревновались в легкой атлетике, плавании, волейболе сидя, пауэрлифтинге, настольном теннисе, голболе, пара дзюдо, пара тхэквондо, пара пулевой стрельбе и футболе 5*5.


Карагандинские спортсмены стали лучшими и Паралимпийских играх Казахстана

Фото: Управление спорта Карагандинской области


Лучшими по итогу трех недель соревнований в командном зачете стали карагандинские спортсмены. Они собрали 44 золотых, 15 серебряных и 10 бронзовых наград. Регион представляли 66 спортсменов, передает пресс-служба Управления физической культуры и спорта Карагандинской области.

Второе место заняли представители Атырауской области. В их активе 34 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей. На почетном "бронзовом" пьедестале оказались спортсмены из Актюбинской области.


Карагандинские спортсмены стали лучшими и Паралимпийских играх Казахстана

Фото: Управление спорта Карагандинской области


Напомним, что стартовали Паралимпийские игры Казахстана 11 мая с футбольных игр 5*5.

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