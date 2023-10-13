Паралимпийскую сборную Казахстана проводили на Азиаду

В Алматы прошла церемония проводов паралимпийской сборной Казахстана на IV Азиатские Пара игры. Соревнования пройдут с 22 по 28 октября в китайском городе Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

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В континентальных состязаниях, проводимых один раз в 4 года, нашу страну представит 131 атлет.

Они будут бороться за 485 медалей в 14 видах спорта, включая пара дзюдо, пара плавание, пара легкую атлетику, пара велоспорт, волейбол сидя, бочча, пара каноэ, пара пауэрлифтинг, пара стрельбу из лука, пара пулевую стрельбу, шахматы, настольный теннис, таеквондо и академическую греблю.





Фото: Telegram/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Cборная Казахстана участвует в Пара Азиаде с 2010 года и в четвертый раз.





Спортсмен, ставший чемпионом Азиатских Пара игр, получит денежное вознаграждение в размере 10 000 долларов. А его тренер будет вознагражден суммой в 5000 долларов.





Фото: Telegram/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Серебряный призер континентального первенства получит премию в размере 5000 долларов, а его тренер – 3000 долларов.





Фото: Telegram/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

Также предусмотрено денежное поощрение в размере 3000 долларов для спортсмена сборной, который завоюет бронзовую медаль, и премия в 2000 долларов для его наставника.



В азиатских соревнованиях примут участие более 4 тысяч спортсменов из 43 стран континента. Они разыграют 564 комплекта медалей в 22 видах спорта, из них 490 – в паралимпийских видах, 74 – в непаралимпийских видах состязаний.