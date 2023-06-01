15 млн мошеннических звонков заблокировали полицейские Казахстана

За первые полгода 2023 года сотрудниками полиции пресечено 15 миллионов звонков с номеров мошенников через блокировку. Количество звонков снизилось в два раза, сообщает Zakon.kz.

Работу по выявлению и блокировке звонков от мошенников сотрудники полиции проводят совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Для этого была организована интеграция с базами данных сотовых операторов связи, сообщает пресс-служба МВД.

"Предпринятые технические меры позволили распознавать и блокировать фрод-звонки на казахстанские абонентские номера, проходящие через международный трафик. В результате за 6 месяцев прошлого года выявлено и заблокировано 19 млн мошеннических звонков, а с начала текущего года – более 15 млн". Пресс-служба МВД

Такая работа помогла установить и пресечь деятельность пяти транснациональных преступных групп.

В ведомстве отмечают, что таким образом количество звонков от мошенников снизилось в Казахстане в два раза.

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