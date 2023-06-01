Александр Недовесов победил на старте парных игр "Ролан Гаррос-2023"

Лучший казахстанский теннисист в парном разряде Александр Недовесов одержал волевую победу в первом круге Открытого чемпионата Франции. Добиться данного успеха ему помог мексиканец Мигель Анхель Рейес-Варел, сообщает Zakon.kz.

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На старте французского чемпионата казахстанско-мексиканский дуэт переиграл американскую пару Джексон Уитроу/Натаниэль Лэммонс со счетом 3:6, 6:1, 6:4. Стоит отметить, что американские теннисисты входили в число соискателей наград данных состязаний, они получили от организаторов 16-й номер посева. Далее Недовесов и Варел встретятся с Ариэлем Беаром (Уругвай)/Адамом Павлашеком (Чехия).

Между тем лучший казахстанский игрок в женской парной категории Анна Данилина не смогла пройти стартовый раунд в смешанном разряде. Они в тандеме с мексиканцем Сантьяго Гонсалесом проиграли третьей паре французского первенства Джулиане Олмос (Мексика) и Нил Скупски (Англия) – 3:6, 2:6.





Фото: ktf.kz

Уступив в миксте, Данилина теперь попробует свои силы в женских парных играх. 1 июня она со своей напарницей Тимея Бабош (Венгрия) сыграют против М.Никулеску (Румыния)/М.Ниномия (Япония). В этот же игровой день на корт Сюзан Ленглен выйдет четвертая ракетка планеты Елена Рыбакина, которая попробует пробиться в третий круг одиночного разряда в противостоянии с чешской теннисисткой Линдой Носковой. Начало ее матча запланировано на 15:00 по времени Астаны.

