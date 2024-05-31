Александр Недовесов стартовал с победы на "Ролан Гаррос"

31 мая лучший теннисист Казахстана в парном разряде Александр Недовесов провел первый матч на Открытом чемпионате Франции, сообщает Zakon.kz.

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В паре с эквадорцем Гонсало Эскобаром Александр в двух сетах обыграл дуэт из Испании Пабло Карреньо-Буста / Серхио Мартос Горнес со счетом 7-6, 6-4.

Продолжительность матча составила два часа и десять минут. За это время пара с казахстанцем реализовала четыре брейк-пойнта из десяти возможных, совершила шесть двойных ошибок и один раз подала навылет.

Ранее сообщалось, что на Открытом чемпионате Франции проходят матчи третьего раунда в женском одиночном разряде. Определились первые участницы 1/8 финала (четвертый круг).