Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей

1 июня Касым-Жомарт Токаев на странице в Twitter обратился к казахстанцам. Он поздравил граждан страны с Международным днем защиты детей, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, дети – будущее нашей страны.

"Мы должны заботиться о них. Создание благоприятных условий для развития подрастающего поколения всегда будет в приоритете государства". Касым-Жомарт Токаев

В заключении президент пожелал всем крепкого здоровья и успехов.

Международный день защиты детей отмечают во всем мире с 1950 года.

Кроме того, 1 июня Токаев открыл Центр инновационного творчества в Алматы. Теперь дети, проживающие в Наурызбайском районе, смогут в шаговой доступности посещать дополнительные кружки.