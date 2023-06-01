Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей
Фото: akorda.kz
1 июня Касым-Жомарт Токаев на странице в Twitter обратился к казахстанцам. Он поздравил граждан страны с Международным днем защиты детей, сообщает Zakon.kz.
По словам главы государства, дети – будущее нашей страны.
"Мы должны заботиться о них. Создание благоприятных условий для развития подрастающего поколения всегда будет в приоритете государства".Касым-Жомарт Токаев
В заключении президент пожелал всем крепкого здоровья и успехов.
Международный день защиты детей отмечают во всем мире с 1950 года.
Кроме того, 1 июня Токаев открыл Центр инновационного творчества в Алматы. Теперь дети, проживающие в Наурызбайском районе, смогут в шаговой доступности посещать дополнительные кружки.
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