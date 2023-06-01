Сколько мальчиков и девочек живут в Казахстане

Фото: pexels

В Международный день защиты детей в Бюро национальной статистики рассказали Zakon.kz, что в Казахстане на 1 июня проживают 6 млн 162 тыс. детей в возрасте до 16 лет. Согласно данным ведомства, мальчиков по стране больше, чем девочек.

Следите за новостями zakon.kz в: