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Сколько мальчиков и девочек живут в Казахстане

Сколько мальчиков и девочек живут в Казахстане Фото: pexels
В Международный день защиты детей в Бюро национальной статистики рассказали Zakon.kz, что в Казахстане на 1 июня проживают 6 млн 162 тыс. детей в возрасте до 16 лет. Согласно данным ведомства, мальчиков по стране больше, чем девочек.

В сообщении сказано, что из общего количества 51,4% составляют мальчики, а 48,6% – девочки.

Также отмечено, что в городской местности числится 3 664 тыс. детей, в сельской – 2 497 тыс.

сколько мальчиков и девочек живут в казахстане

Фото: Telegram/stat_gov_kz_official

Кроме того, больше всего детей зарегистрировано в Туркестанской области – 836 тыс.

Далее идут:

  • Алматы – 592 тыс. детей:
  • Алматинская область – 498 тыс. детей.

Утром 1 июня Касым-Жомарт Токаев уже поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей. В своем обращении, президент заявил, что дети – будущее нашей страны.

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Анастасия Московчук
Бюро национальной статистики Казахстан
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