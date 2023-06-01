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Законодательство РК

Сенат одобрил изменения в соглашение между Казахстаном и Святым Престолом

Казахстан Сенат католики Фото: akorda.kz
Сенаторы одобрили закон "О ратификации дополнительного соглашения к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года", сообщает Zakon.kz.

Согласно дополнительному соглашению, компетентные органы Республики Казахстан в соответствии с законодательством выдают разрешение на постоянное проживание членам Католической Церкви из-за рубежа, назначенным на служение в течении длительного срока, в какой-либо субъект Католической Церкви.

"Особенностью при оформлении разрешения является исключение подтверждения платежеспособности и места проживания, которые будут заменены письменными обязательствами компетентного органа Католической Церкви".Сенат Парламента

В случае необходимости аннулирования подобного разрешения на постоянное проживание, достаточно направления уведомительного документа компетентного органа Католической Церкви в компетентные государственные органы Республики Казахстан о прекращении служения члена Католической Церкви из-за рубежа в Республике Казахстан.

Депутаты Мажилиса ратифицировали это соглашение 10 мая.

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