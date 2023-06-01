Из положения о Службе госохраны хотят убрать первого президента

Подготовлены изменения в Указ президента РК от 4 мая 2014 года "Об утверждении Положения о Службе государственной охраны Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, положение о СГО изложено в новой редакции.

Так, говорится, что Служба государственной охраны РК непосредственно подчиняется и подотчетна президенту Республики Казахстан как специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности РК и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов.

При этом из положения исключается охрана первого президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с отменой Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

Также говорится, что Служба государственной охраны осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами РК, актами президента и правительства республики, иными нормативными правовыми актами.

Проект указа размещен на сайте Открытые НПА до 14 июня.

В действующей редакции Положения пункт выглядит так: "Служба государственной охраны Республики Казахстан (далее - Служба государственной охраны) - непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, других охраняемых лиц, объектов".

Конституционный закон РК "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" был подписан 23 февраля 2023 года.

