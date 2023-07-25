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Законодательство РК

Служба госохраны больше не будет обеспечивать безопасность первого президента Казахстана

Слузба госохраны больше не отвечает за безопасность первого президента РК Фото: elbasy.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 17 июля 2023 года, которым утвердил новую редакцию положения о Службе государственной охраны Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, теперь в задачи СГО входит:

  • обеспечение безопасности Президента Республики Казахстан и других охраняемых лиц;
  • выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, направленных против жизни, здоровья, прав, свобод, достоинства личности и собственности Президента РК и других охраняемых лиц;
  • охрана собственности, обеспечение общественного порядка и безопасности на охраняемых объектах и в других местах пребывания охраняемых лиц;
  • осуществление в пределах своих полномочий противодействия терроризму;
  • прогнозирование и выявление угроз охраняемым лицам и объектам, осуществление комплекса оперативных мер по их предупреждению и нейтрализации;
  • осуществление охраны эталонов Государственного Флага РК и Государственного Герба РК и участие в выполнении церемониальных и протокольных мероприятий;
  • организация обеспечения президентской связью;
  • иные задачи, определяемые законами и актами Президента РК.

Ранее Служба государственной охраны обеспечивала безопасность Первого Президента РК - Елбасы, а также отвечала за выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, направленных против жизни, здоровья, прав, свобод, достоинства и собственности Первого Президента РК - Елбасы, обеспечение его международной и иными видами связи на территории РК и за рубежом.

Теперь эти пункты исключены из положения о Службе государственной охраны. Также из положения исключены организация и проведение охранных мероприятия по обеспечению безопасности Первого Президента РК - Елбасы.

Указ вводится в действие с 4 августа 2023 года.

Ранее была исключена уголовная ответственность за публичное оскорбление и нарушение неприкосновенности Елбасы.

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Законодательство Назарбаев Нурсултан Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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