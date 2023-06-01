Казахстанские врачи рассказали, как избавиться от нитратов в овощах и фруктах

На сегодняшний день нитраты содержатся почти во всех овощах и фруктах, но в разных количествах. О том, где их больше всего и что можно сделать, чтобы снизить уровень их содержания, Zakon.kz 1 июня рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Отмечено, что нитраты – вещества, которые ускоряют рост растений.

"При этом, если удобрения используются в слишком большом количестве, то и в растениях уровень нитратов может значительно превышать норму, а это в свою очередь грозит отравлением организма", – уточняют специалисты.

Из сообщения следует, что есть такие овощи, у которых нитраты накапливаются не только в верхних листьях, но и внутри.

Одним из таких овощей является капуста. Перед употреблением необходимо снять пару верхних слоев листьев, а после замочить в воде на несколько часов.

По рекомендации врачей у таких овощей, как редис, свекла, редька, лучше удалить верхнюю и нижнюю часть, у патиссона нужно срезать верхнюю часть, которая расположена у плодоножки.

"У томата и перца вредные вещества накапливаются также в верхней части у плодоножки, которую следует отрезать. В зеленом луке нитраты сосредотачиваются у корня, который надо удалять". Пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК

Кроме того, многие овощи и фрукты предпочитают накапливать вредные вещества на поверхности.

Перед употреблением кабачка, картофеля, яблока, груши и огурцов необходимо очистить их от кожуры. У моркови не стоит есть середину, она бывает опасной. Вредные вещества также накапливаются в толстом кончике возле хвостика, который нужно удалить.

Также, если под кожурой у картофеля, огурца, кабачка имеются пятна желтого цвета, то это свидетельствует о большом наличии нитратов.

Следует отметить, что именно ранними арбузами травится много людей, а особенно дети. Ведь вырастить арбуз без "химии" в ранний период очень трудно. Благодаря химическим удобрениям и подкормкам он имеет безупречный товарный вид как снаружи, так и внутри, который так и притягивает к себе покупателей.

"Все ранние фрукты и овощи перед употреблением желательно замачивать в проточной воде на 30-40 минут. А лучшей защитой от нитратов является употребление овощей и фруктов по сезону", – заключили в Комитете.

Ранее врачи рассказывали, как избежать пищевых отравлений. Эксперты уверены, что во время приготовления пищи в домашних условиях необходимо соблюдать ряд правил. Кроме того, чтобы не заболеть, салаты, изделия из рубленого мяса, заливное санврачи рекомендуют готовить в домашних условиях и в небольшом количестве.