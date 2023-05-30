В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана рассказали, что с продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллезов, описторхозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других болезней, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции, когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов.

"Причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами". Пресс-служба КСЭК

Наиболее опасные продукты питания для возникновения инфекции – многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленого мяса. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности, вирусных инфекций.

Как избежать пищевых отравлений и инфекционных болезней

Чтобы не заболеть, салаты, изделия из рубленого мяса, заливное санврачи рекомендуют готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток.

"Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это скоропортящиеся продукты". Пресс-служба КСЭК

Также санврачи отметили, что во время приготовления пищи в домашних условиях, необходимо соблюдать ряд правил:

тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией,

использовать отдельные разделочные доски и ножи – для "сырого" и "готового",

тщательно промывать (обработка кипятком) зелень, овощи и фрукты,

не готовить заблаговременно (более суток) рубленое мясо,

в холодильнике стараться не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо, рыбу.

"Если вы чувствуете себя нездоровым, особенно при наличии расстройства стула, тошноты, боли в животе, ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей. В случае заболевания – немедленно обращайтесь за медицинской помощью". Пресс-служба КСЭК

Ранее российский диетолог Андрей Бобровский рассказал, какое мясо является самым вредным и содержит "плохие" жиры.