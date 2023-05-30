Как избежать пищевых отравлений
Кроме того, большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции, когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов.
"Причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами".Пресс-служба КСЭК
Наиболее опасные продукты питания для возникновения инфекции – многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленого мяса. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности, вирусных инфекций.
Как избежать пищевых отравлений и инфекционных болезней
Чтобы не заболеть, салаты, изделия из рубленого мяса, заливное санврачи рекомендуют готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток.
"Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это скоропортящиеся продукты".Пресс-служба КСЭК
Также санврачи отметили, что во время приготовления пищи в домашних условиях, необходимо соблюдать ряд правил:
- тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией,
- использовать отдельные разделочные доски и ножи – для "сырого" и "готового",
- тщательно промывать (обработка кипятком) зелень, овощи и фрукты,
- не готовить заблаговременно (более суток) рубленое мясо,
- в холодильнике стараться не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо, рыбу.
"Если вы чувствуете себя нездоровым, особенно при наличии расстройства стула, тошноты, боли в животе, ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей. В случае заболевания – немедленно обращайтесь за медицинской помощью".Пресс-служба КСЭК
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