Как выбирать ранние фрукты и овощи: рекомендации санврачей

Известно, что содержание нитратов в ранних овощах и фруктах зачастую превышено. Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Гаухар Каткенова дала читателям Zakon.kz рекомендации, на которые следует ориентироваться при выборе продуктов.

На сегодняшний день жизненно необходимо правильно выбрать безопасный продукт питания. Поэтому врачи в первую очередь советуют приобретать ранние овощи и фрукты в магазинах и на рынках, где проводится контроль за качеством и безопасностью продукции.

При этом лучше стараться избегать покупок несезонных овощей и фруктов, так как в них более вероятно высокое содержание добавок, стимулирующих рост нитратных удобрений, пестицидов.

"Нитраты – это соли азотной кислоты, которые также в народе называют "селитра". Эти соли являются частью многих растений, почвы и даже нашего организма. Само по себе присутствие нитратов в растениях – нормально, так как они источники азота в этих организмах, но излишнее увеличение их крайне нежелательно, потому что они обладают высокой токсичностью для человека и сельскохозяйственных животных". Заместитель руководителя ДСЭК города Алматы Гаухар Каткенова

Она отметила, что нитраты в основном скапливаются в корнях, корнеплодах, стеблях, черешках и крупных жилках листьев.

В норме, количество нитратов не должно превышать 60 миллиграммов на килограмм продукта.

В чем опасность нитратов

Большой избыток нитратов в пищевых продуктах может привести к нежелательным последствиям, в том числе тяжелым пищевым отравлениям.

"Нитраты способствуют развитию вредной кишечной микрофлоры, которая выделяет в организм человека ядовитые вещества – токсины, в результате чего идет интоксикация, то есть отравление организма". Гаухар Каткенова

Основные признаки отравления нитратами:

синюшность ногтей, лица, губ и видимых слизистых оболочек;

тошнота, рвота, боли в животе;

понос, часто с примесью крови;

увеличение печени, желтизна белков глаз;

повышенная усталость, сонливость, головные боли, снижение работоспособности;

одышка, усиленное сердцебиение, вплоть до потери сознания;

при выраженном отравлении возможны смертельные случаи.

Как определить овощи и фрукты на нитраты?

Фото: Zakon.kz

Содержание нитратов в овощах, фруктах определяется в лабораторных условиях, с использованием прибора нитратометра путем экспресс-метода. Также, сегодня в продаже можно найти специальные тест-полоски для определения количества пестицидов и других вредных химикатов в продуктах в домашних условиях. Для этого нужно разрезать овощ или фрукт пополам и приложить тест-полоску индикатором к мякоти. Через несколько минут она покажет, насколько безопасен данный продукт.

Безусловно, получить опасные для жизнедеятельности дозы нитратов не так просто, но если все же есть беспокойство по этому поводу, то специалисты по санитарно-эпидемиологическому контролю рекомендуют несколько способов, которые помогут минимизировать вред от нитратов и потреблять их меньше.

Как уменьшить содержание нитритов

Перед приготовлением еды необходимо мыть овощи проточной водой, так как это снижает количество нитратов на 20%. Замачивать овощи и фрукты на длительное время (за 2 часа из овощей и фруктов уходят до 60% нитратов). При бланшировании, тушении и жарке содержание нитратов в готовой еде уменьшается на 10%. Надо отметить, что интенсивность снижения концентрации нитратов при варке большинства овощей на пару ниже на 10-15 %, чем при варке в воде. Если хотите дополнительно снизить концентрацию нитратов, то можно слить первый отвар. В картофеле, моркови, свекле, брюкве после их мытья и чистки, концентрация нитратов снижается на 65%, 35%, 25% и 70 %. В случае приготовления многокомпонентной пищи на овощной основе, технология которых предусматривает варку и жарку, концентрация нитратов снижается на 35 – 40 %. При квашении капусты содержание нитратов уменьшается в 2-3 раза, а при мариновании – в 3 раза. Заквашенную капусту употреблять лучше не раньше, чем через неделю, когда большая часть нитратов переходит в рассол.

Вместе с тем, при покупке овощей и фруктов не стесняйтесь спрашивать у продавца документы, подтверждающие происхождение и безопасность овощей и фруктов. Ведь состояние вашего здоровья зависит только от вас, заключила специалист.

Внимательно осматривайте желаемые продукты. Фрукты и овощи должны выглядеть свежими, без признаков порчи, гнили и плесени. Кожура должна быть не повреждена.

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