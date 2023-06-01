Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Автомобиль районного судьи подожгли в ЗКО

Автомобиль районного судьи подожгли в ЗКО Фото: Zakon.kz
В поселке Жангала Западно-Казахстанской области неизвестные подожгли автомобиль районного судьи Ильяса Иргебаева. Машину успели потушить до приезда пожарных, сообщает Zakon.kz.

31 мая ночью в поселке Жангала по улице Тәуелсіздік, дом 14 горел автомобиль Toyota Camry.

"Горели задний капот, задний бампер и задние сигнальные фары. Автомобиль не был оборудован газовым оборудованием, огнетушитель не применялся. Ликвидировали пожар до прибытия пожарных. Автомобиль был на российской регистрации", – рассказали "Уральской недели" в ДЧС ЗКО.

В полиции сообщили, что поджог совершил неизвестный, в отношении которого начато досудебное расследование. 

Как рассказали местные жители, вблизи автомобиля полицейские нашли пластиковую бутылку с бензином и камышом.

Судья Ильяс Иргебаев подтвердил, что автомобиль принадлежит ему. 

"Сейчас по этому поводу я не могу дать никакой информации, потому что не владею информацией обо всех проведенных следственных действиях".Ильяс Иргебаев 

Ильяс Иргебаев был назначен на должность судьи Жангалинского районного суда 27 февраля 2021 года. Он рассматривает как административные, так и уголовные дела.

В начале мая в Атырау неизвестные подожгли автомобиль журналиста.

Читайте также

Тело ребенка обнаружили в септике в Павлодарской области

В Павлодарской области завели уголовное дело после падения мальчика в глубокую траншею

15 млн мошеннических звонков заблокировали полицейские Казахстана

Анастасия Стативкина
Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что изменится в жизни казахстанцев в июня 2023 года
Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2023 года
Пережившего землетрясение в Турции ребенка нашли в 3000 км от дома
СМИ: Пережившего землетрясение в Турции ребенка нашли в другой стране
Казахстанцы смогут запретить оформлять кредиты на свое имя
Казахстанцы смогут запретить оформлять кредиты на свое имя
В МВД не смогли сказать, почему сайт Kyzdar.net до сих пор работает
В МВД не смогли сказать, почему сайт Kyzdar.net до сих пор работает
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления