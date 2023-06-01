Автомобиль районного судьи подожгли в ЗКО

В поселке Жангала Западно-Казахстанской области неизвестные подожгли автомобиль районного судьи Ильяса Иргебаева. Машину успели потушить до приезда пожарных, сообщает Zakon.kz.

31 мая ночью в поселке Жангала по улице Тәуелсіздік, дом 14 горел автомобиль Toyota Camry.

"Горели задний капот, задний бампер и задние сигнальные фары. Автомобиль не был оборудован газовым оборудованием, огнетушитель не применялся. Ликвидировали пожар до прибытия пожарных. Автомобиль был на российской регистрации", – рассказали "Уральской недели" в ДЧС ЗКО.

В полиции сообщили, что поджог совершил неизвестный, в отношении которого начато досудебное расследование.

Как рассказали местные жители, вблизи автомобиля полицейские нашли пластиковую бутылку с бензином и камышом.

Судья Ильяс Иргебаев подтвердил, что автомобиль принадлежит ему.

"Сейчас по этому поводу я не могу дать никакой информации, потому что не владею информацией обо всех проведенных следственных действиях". Ильяс Иргебаев

Ильяс Иргебаев был назначен на должность судьи Жангалинского районного суда 27 февраля 2021 года. Он рассматривает как административные, так и уголовные дела.

В начале мая в Атырау неизвестные подожгли автомобиль журналиста.