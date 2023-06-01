Как прошел последний звонок в школах Алматы
Также в городском ведомстве отметили, что с 5 июня по 30 августа 2023 года для школьников будет организовано дополнительное образование.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В целях повышения качества образования для школьников предусмотрены секции, клубы, кружки, трудовые группы, экскурсии и др.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В акимате уточнили, что итоговые экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов проводятся в соответствии с утвержденным графиком.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В 9-х классах – со 2 по 13 июня, в 11-х – с 5 по 19 июня. Выпускники 11-го класса сдают экзамен по истории Казахстана в устной форме.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Единое национальное тестирование проводят в году четыре раза (январь-февраль, март, май-июль, август).
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Абитуриентам предоставляются две возможности сдать тест и поступить на грант.
Ранее в Министерстве просвещения сообщали, что в 2023 году Казахстане завершают учебный год более 3 млн 700 тыс. учащихся.
172 тыс. выпускников окончили 11 классы, из них 6 тыс. 800 претендентов "Алтын белгі". 9-й класс окончили более 288 тысяч выпускников. 85,3% детей 1-10 классов будут охвачены летним отдыхом и оздоровлением. Это 2 млн 800 тыс. детей по стране, из них 500 тыс. детей из отдельных категорий семей.