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Как прошел последний звонок в школах Алматы

Как прошел последний звонок в школах Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
1 июня в 313 школах Алматы состоялись торжественные линейки, приуроченные к завершению учебного года. В акимате города рассказали Zakon.kz, что в 2023 году школы окончили более 14 тысяч выпускников, из них на "Алтын белгi" претендуют 424, на аттестат с отличием – 975 школьников.

Также в городском ведомстве отметили, что с 5 июня по 30 августа 2023 года для школьников будет организовано дополнительное образование.

Как прошел последний звонок в школах Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В целях повышения качества образования для школьников предусмотрены секции, клубы, кружки, трудовые группы, экскурсии и др.

Как прошел последний звонок в школах Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как прошел последний звонок в школах Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В акимате уточнили, что итоговые экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов проводятся в соответствии с утвержденным графиком.

Как прошел последний звонок в школах Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как прошел последний звонок в школах Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В 9-х классах – со 2 по 13 июня, в 11-х – с 5 по 19 июня. Выпускники 11-го класса сдают экзамен по истории Казахстана в устной форме.

Как прошел последний звонок в школах Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как прошел последний звонок в школах Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Единое национальное тестирование проводят в году четыре раза (январь-февраль, март, май-июль, август).

Как прошел последний звонок в школах Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как прошел последний звонок в школах Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Абитуриентам предоставляются две возможности сдать тест и поступить на грант.

Ранее в Министерстве просвещения сообщали, что в 2023 году Казахстане завершают учебный год более 3 млн 700 тыс. учащихся.

172 тыс. выпускников окончили 11 классы, из них 6 тыс. 800 претендентов "Алтын белгі". 9-й класс окончили более 288 тысяч выпускников. 85,3% детей 1-10 классов будут охвачены летним отдыхом и оздоровлением. Это 2 млн 800 тыс. детей по стране, из них 500 тыс. детей из отдельных категорий семей.

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