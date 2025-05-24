Последний звонок прозвенел для миллионов школьников по всему Казахстану – фоторепортаж

Последний звонок прозвенел для почти четырех миллионов школьников по всему Казахстану. Среди них свыше 200 тысяч – выпускники. После торжественной линейки они начнут готовиться к ЕНТ. О том, как в Алматы и регионах прошли мероприятия, рассказывает Zakon.kz.

Мангистауская область

В этом учебном году в Мангистауской области со школой простились почти 10 тысяч выпускников. Для 97 из них последний звонок прозвучал в специализированном IT-лицее в Актау. Эта школа последние несколько лет занимает лучшие позиции в рейтинге по республике. Большинство ее выпускников поступают в казахстанские и зарубежные вузы. В основном они выбирают специальности в сфере медицины и IT- технологий.

К примеру, выпускник Диас Амангельды выбрал профессию нейрохирурга. Стоит отметить, что парень на днях стал обладателем номинации "Лучший амбассадор" в традиционном конкурсе школы "Лучший ученик школы".

"Я перевелся в лицей 4 года назад из обычной школы. Ни разу не пожалел. Наоборот, тут раскрылись мои таланты и способности. Я становился победителем многочисленных олимпиад по географии и химии, участвовал в конкурсах научных проектов. Школа стала нашим вторым домом. Мы будем очень скучать!" – признался выпускник.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Выпускники не скрывали своих слез. Мамы и папы, смотря на своих повзрослевших детей, вспоминали свои школьные годы.

"Моя дочь проучилась в этой школе с 1 по 11 класс. И эти годы были интересными и насыщенными. В этом году будет 20 лет, как я окончила школу. Я считаю, что новое поколение выпускников – это более свободные люди, они открытые и не боятся выражать свои мысли и чувства. Они могут рискнуть, и если что-то не получится, то это не будет концом света. Однозначно, они будут лучше, чем мы", – сказала мама выпускницы Ирина Логвинова.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Стоит отметить, что в этой школе всегда придерживаются традиций и с каждым годом их становится все больше.

"В 2020 году выпускникам пришлось очень нелегко – это был ковидный год. И чтобы поднять им настроение, мы решили организовать аллею звезд. С того года каждый выпуск оставляет свою звезду. Тогда же мы установили фонтан, коворкинг площадку, а чуть позже инсталляцию "I love IT-лицей", – рассказала директор лицея Моншак Гайыпбаева.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

В этом году одиннадцатиклассники заложили капсулу времени на "Аллее памяти и надежды". Ее откроют выпускники 2035 года.

"Эти школьники отличаются от выпускников прошлых лет. Они креативные, живые, активные. Я, если честно, сама у них учусь новым технологиям. Сейчас мы немного поменяли формат писем прощания со школой. Если раньше родители писали письма-напутствия своим детям, то теперь сами дети, наоборот, рассказывают в письмах своим родителям, каким они видят свое будущее", – отметила Любовь Нам, классный руководитель 11 "А" класса.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Алматы

Последние звонки прозвучали и в южной столице. Нарядные выпускники с лентами через плечо пришли в школы города, чтобы попрощаться с учителями и школьными годами. Уже бывшие одиннадцатиклассники поблагодарили педагогов за их заботу, терпение и за знания, которые пригодятся им в жизни.

Фото: Zakon.kz

Торжественная линейка в 22-й школе-гимназии прошла с особой теплотой и легкой грустью. В глазах детей было заметно волнение и трепет, а у родителей сдержанные эмоции, переплетенные с гордостью и ностальгией. Завершен важный этап, впереди новые дороги, новые вершины.

"Все прошло, как надо. Честно, без сюрпризов, но с каким-то внутренним щелчком: вот и все… Мы закончили. Это был не просто день, это был рубеж. Хочу пожелать всем своим одноклассникам удачи, терпения и силы. Не теряйте себя, идите вперед, как бы ни было сложно. Мы справимся! Каждый – по-своему, но обязательно справимся", – сказал Алишер Токпанов.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что в 2025 году в Алматы обучение завершают более 52 тыс. школьников, из них 18 491 – ученики 11 классов и 33 753 – 9 классов.

Костанайская область

В Костанайской области этой весной из стен учебных заведений вышло более 4700 выпускников. Более 10% из них претендует на знак "Алтын белгi", или аттестат с отличием. В каждой школе региона прошли последние звонки для выпускников. И если в городах на линейках поздравляли десятки выпускников, то в селах обстановка была более камерной.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В селе Заречное Костанайского района в новой общеобразовательной школе с государственным языком обучения лишь три выпускника. Это учебное заведение, построенное в рамках нацпроекта "Комфортная школа", начало работу в ноябре 2024 года.

"Нам всем было непросто. Мои ребята все разные. Будущие юрист, дизайнер и медик. Но нам удалось вместе пройти непростой путь. Сейчас мои ученики готовятся к экзаменам. Пусть все у них получится!" – поделилась классный руководитель 11 "А" класса Сандигул Нуржанова.

Фото: Zakon.kz

"Этот год был очень интересным и, несомненно, сложным. Новая школа, новые педагоги. Часто вспоминаю свою бабушку, которая всегда хотела, чтобы я был грамотным. К этому и стремлюсь. Хочу стать юристом, хотя в нашей семье все фермеры", – поделился выпускник Турар Адильхан.

К слову, в 2025 году учебный год в школах Казахстана завершают 3,9 миллиона учащихся, включая свыше 200 тысяч одиннадцатиклассников.