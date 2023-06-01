Поправки в закон: кого не примут на госслужбу

Агентство по делам госслужбы разработало проект закона, которым внесятся изменения и дополнения в некоторые законодательные акты РК по вопросам госслужбы для приведения их в соответствие с нормами Конституции, сообщает Zakon.kz.

Поправки направлены на приведение в соответствие конституционным нормам законодательства в сфере государственной службы в части соразмерности правовых ограничений, вытекающих из мер дисциплинарной, административной и уголовной ответственности за правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления.

Так, нормативным постановлением Конституцилонного суда подпункт 6 пункта 3 статьи 16 Закона "О государственной службе Республики Казахстан" признан не соответствующим Конституции в части установления бессрочного запрета на поступление на государственную службу граждан, уволенных за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, в связи с отсутствием соразмерности правовых ограничений, вытекающих из мер дисциплинарной, административной и уголовной ответственности за правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления.

В связи с чем в закон вносится поправка, что к гражданам, претендующим на занятие государственных должностей, устанавливаются ограничения, в том числе действующие в течение определенного периода, связанные с безупречной репутацией, подразумевающей отсутствие фактов совершения дисциплинарных, административных и уголовных правонарушений.

Как поясняют разработчики законопроекта, установление ограничений к кандидатам на государственные должности, связанные с привлечением их к уголовной, административной, дисциплинарной ответственности, связано с репутацией гражданина и обусловлено необходимостью поддержания авторитета государственной власти и доверия общества к государственной службе, государству, его институтам. Такие ограничения согласуются с требованиями Конституции.

Также добавляется норма, что на государственную службу не может быть принят гражданин:

который в течение двух лет перед поступлением на государственную службу был уволен за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу.

в отношении которого в течение пяти лет перед поступлением на государственную службу за совершение преступлений небольшой и средней тяжести вынесен обвинительный приговор суда или который освобожден от уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести;

в течение двух лет перед поступлением на государственную службу уволенный по отрицательным мотивам с правоохранительной службы, службы в специальных государственных органах и воинской службы, прекративший полномочия судьи по отрицательным мотивам, если иное не установлено настоящим пунктом.

Кроме того, добавлено, что на государственную службу не может быть принят гражданин, на которого в течение трех лет до поступления на государственную службу за совершение коррупционного правонарушения налагалось административное взыскание, за исключением случая, когда политический или административный государственный служащий впервые привлечен к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 июня.



