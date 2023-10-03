Уволенные по отрицательным мотивам судьи смогут работать на госслужбе
Так, говорится, что на правоохранительную службу не может быть принято лицо, имеющее или имевшее судимость либо освобожденное от уголовной ответственности, а также прекратившее полномочие судьи по отрицательным мотивам, за исключением прекращения полномочий судьи на основании решения Комиссии по качеству правосудия при Верховном суде РК о несоответствии занимаемой должности в силу профессиональной непригодности, а также уволенное по отрицательным мотивам с государственной службы, воинской службы, из правоохранительных органов, специальных государственных органов.
Аналогичные поправки вносятся и в ряд других законов.
Как поясняется, нормативным постановлением Конституционного суда вынесено решение о том, что:
- прекращение полномочий по такому отрицательному мотиву как несоответствие занимаемой должности в силу профессиональной непригодности должно влечь правовые последствия для освобожденного от должности судьи только в рамках Конституционного закона РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан";
- гражданин, уволенный с должности судьи по указанному основанию, может реализовать конституционное право на свободу труда в иных сферах, в том числе на государственной службе.
В связи с чем законопроектом предусмотрены поправки в законы "О правоохранительной службе", "О специальных государственных органах Республики Казахстан", "О воинской службе и статусе военнослужащих", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите".
Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 октября.
Ранее Конституционный суд постановил правительству внести в Мажилис Парламента проект закона, направленный на обеспечение соразмерности ограничений по доступу к различным видам государственной службы, обусловленных оценкой профессиональной пригодности, в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда, содержащимися в нормативном постановлении.