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Законодательство РК

Уволенные по отрицательным мотивам судьи смогут работать на госслужбе

Уволенные по отрицательным мотивам судьи смогут работать на госслужбе Фото: Zakon.kz
Агентство по делам госслужбы разработало проект закона"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что на правоохранительную службу не может быть принято лицо, имеющее или имевшее судимость либо освобожденное от уголовной ответственности, а также прекратившее полномочие судьи по отрицательным мотивам, за исключением прекращения полномочий судьи на основании решения Комиссии по качеству правосудия при Верховном суде РК о несоответствии занимаемой должности в силу профессиональной непригодности, а также уволенное по отрицательным мотивам с государственной службы, воинской службы, из правоохранительных органов, специальных государственных органов.

Аналогичные поправки вносятся и в ряд других законов.

Как поясняется, нормативным постановлением Конституционного суда вынесено решение о том, что:

  • прекращение полномочий по такому отрицательному мотиву как несоответствие занимаемой должности в силу профессиональной непригодности должно влечь правовые последствия для освобожденного от должности судьи только в рамках Конституционного закона РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан";
  • гражданин, уволенный с должности судьи по указанному основанию, может реализовать конституционное право на свободу труда в иных сферах, в том числе на государственной службе.

В связи с чем законопроектом предусмотрены поправки в законы "О правоохранительной службе", "О специальных государственных органах Республики Казахстан", "О воинской службе и статусе военнослужащих", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите".

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Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 октября.

Ранее Конституционный суд постановил правительству внести в Мажилис Парламента проект закона, направленный на обеспечение соразмерности ограничений по доступу к различным видам государственной службы, обусловленных оценкой профессиональной пригодности, в соответствии с правовыми позициями Конституционного суда, содержащимися в нормативном постановлении.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Законодательство АДГС РК Казахстан
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